Versatilità è la parola d'ordine per Hyundai Inster

Parola d'ordine, versatilità, per la nuova Hyundai Inster che punta sulla capacità di adttarsi a tutte le esigenze, tra spazi modulabiuli e tecnologia al servizio del comfort. Gli interni di Inster offrono infatti un equilibrio tra spaziosità e versatilità, garantendo comfort per tutti i passeggeri grazie a un passo di 2.580 mm, superiore anche a concorrenti con lunghezze maggiori.

Gli interni puntanto anche sulla configurazione walk-through della prima fila a panca unita, che facilita gli spostamenti all'interno dell'abitacolo. I sedili posteriori scorrevoli e regolabili in inclinazione permettono di modulare lo spazio in base alle esigenze, privilegiando lo spazio per gli occupanti o per i bagagli, creando una superficie piatta quando completamente abbattuti.

Anche i sedili anteriori sono completamente abbattibili in avanti, offrendo così soluzioni pratiche per il trasporto di carichi ingombranti o per momenti di relax. Nella configurazione di ingresso il bagagliaio offre una capacità di 280 litri, che nella versione con panca posteriore sdoppiata e scorrevole diventano espandibili fino a 351 litri (senza sacrificare lo spazio per le gambe grazie al passo abbondante), e raggiunge i 1.059 litri abbattendo tutti i sedili, adattandosi a qualsiasi necessità di carico.

Sul fronte della tecnologia 'utile', Inster offre un sistema di infotainment avanzato, con un display LCD da 10,25 pollici che rende intuitiva la gestione delle funzioni e consente la personalizzazione dell'esperienza di guida. Il sistema di navigazione ad alta risoluzione previsto di serie supporta aggiornamenti over the air (OTA), profili personalizzati, e la connettività Apple CarPlay / Android Auto, mentre il riconoscimento vocale semplifica il controllo del veicolo senza distrazioni.

Presente anche la tecnologia Hyundai Bluelink, per il controllo remoto dello stato del veicolo e di diverse sue funzioni. Tramite l'applicazione dedicata, ad esempio, è così possibile gestire il blocco o lo sblocco delle portiere, e le sessioni di ricarica.

La multi-connessione Bluetooth permette poi di collegare due dispositivi contemporaneamente. L'integrazione di contenuti specifici per EV, fornisce poi informazioni in tempo reale sulle stazioni di ricarica e l'autonomia. La Hyundai Digital Key 2 Touch (ottenibile a richiesta) consente di sbloccare e avviare il veicolo con lo smartphone e di condividere chiavi digitali con fino a 7 utenti.

