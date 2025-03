Leapmotor B10 avvia prevendita in Cina con numeri record

Il lancio in prevendita del SUV elettrico B10 di Leapmoptor ha raggiunto oltre 15.000 ordini nella prima ora e 31.688 ordini nelle 48 ore successive dall'inizio della prevendita, avvenuta il 10 marzo in Cina. Il 73% di questi ordini riguarda le varianti dotate della tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) realizzata da Hesai.

Si tratta di una tecnologia che fornisce ai veicoli una visione 3D ad alta risoluzione ed integra telecamere e radar, migliorando la capacità di percezione nel gestire condizioni stradali più complesse come ambienti bui o oggetti sconosciuti sull'autostrada, e massimizzando la sicurezza attiva.

Costruito sulla piattaforma LEAP3.5 sviluppata internamente da Leapmotor, il SUV B10 integra software e hardware avanzati ed è disponibile in due versioni di guida intelligente, entrambe dotate di tecnologia LiDAR.

"Il B10 incarna la nostra visione per un futuro elettrico - ha commentato Zhu Jiangming, fondatore e Ceo di Leapmotor - offrendo non solo prestazioni superiori e connettività intelligente, ma rendendo anche quel futuro accessibile ai consumatori di tutto il mondo."

