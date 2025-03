Gray Design celebra origini della Saab con il concept Jas

L'ultima hypercar, originale e aggressiva quanto basta, arriva dalla Svezia dove lo studio Gray Design ha mostrato il possibile aspetto (ed alcuni elementi costruttivi, come il telaio in tubi) del Concept Jas, fortemente ispirato nello stile e nei dettagli al jet militare della Saab Jas 39 Gripen (Grifone). L'accostamento al mondo aeronautico non è casuale: Gray Design lo ha fatto per celebrare l'iconica marca di Trollhättan che era nata nel 1945 da una costola della Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab AB). E che, purtroppo, dopo la chiusura nel 2011 ha perso anche il diritto di utilizzare questo nome nel 2014, ritornato dunque all'azienda aeronautica.

Ipotizzando una rinascita di Saab - che coinvolga magari il produttore dei jet militari - Gray Design ha trasformato in rendering l'idea di una supersportiva con motore termico turbo alimentato però a idrogeno e capace di erogare 416 Cv. Secondo il progettista l' auto potrebbe raggiungere i 309 km/h e un'accelerare da 0 a 100 in 3,1 secondi.

Gli appassionati della marca svedese sperano che non si tratti solo un studio di design anche perché alcune soluzioni - come i grandi tubi Venturi sono progettati per generare così tanta portanza che l'auto può fare a meno di uno spoiler posteriore - sono davvero interessanti.

Gray Design spiega che per ridurre quando necessario l'effetto suolo sotto il veicolo, i passaruota sono ventilati e il flusso d'aria può essere controllato tramite le lamelle sui paraurti anteriori per aumentare o ridurre il passaggio.

Jas, ribadisce Gray Design, è un vero e proprio 'jet da strada' con le credenziali aeronautiche ispirati ad uno dei migliori velivoli dell'era moderna.

E per non smentire l'ispirazione al 'Gripen' il concept ha un cockpit coperto da un parabrezza avvolgente, e una posizione di guida centrale, esattamente come nei caccia militari.







