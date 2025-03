Renault Megane E-Tech Esprit Alpine debutta in Francia

Debutta in Francia la Renault Megane E-Tech electric Esprit Alpine, che si inserisce tra le versioni Techno ed Iconic, e si distingue esteticamente per la livrea Matte Shadow Grey, i cerchi in lega da 20 pollici Ice Black, il logo Ice Black, le finiture Gloss Black intorno ai finestrini laterali ed il logo Esprit Alpine sui passaruota anteriori.





All'interno spiccano i sedili sportivi in tessuto nero con cuciture blu, la console centrale ed i pannelli porta rivestiti in tessuto TEP nero con cuciture blu, ed il badge blu, bianco e rosso a richiamo della bandiera francese.

Tra le novità, il quinto livello di rigenerazione 'One Pedal', che consente al guidatore di accelerare e rallentare utilizzando un solo pedale. Inoltre la vettura, come tutte le Megane E-Tech, è dotata di nuovo caricabatterie bidirezionale da 11 kW AC di serie, con adattatore V2L, offerto in accessorio, che permette di cedere energia con la medesima potenza di una presa da 220 V ad accessori esterni, come, a esempio, una macchina del caffè. Ma è possibile cedere anche energia alla rete elettrica, in Francia, grazie alla tecnologia V2G. Inoltre, tra gli optional c'è anche il caricatore AC da 22 kW, per ricariche dalle colonnine con corrente alternata ancora più rapidamente.

Infine, la Megane E-Tech electric adesso è compatibile con la tecnologia Plug & Charge, che presto sarà inclusa nel Mobilize Charge Pass, mediante la quale la vettura viene riconosciuta dalle stazioni di ricarica senza utilizzare tessere di abbonamento con il pagamento che viene registrato sull'app My Renault al termine del rifornimento di energia.

