In Cina Buick lancia la monovolume 7 posti GL8 LS Phev

In cinese si chiama Lushang - cioè 'in viaggio' - ma, come hanno comunicato SAIC-GM che in quel mercato operano in jv dal 1997, la nuova monovolume plug-in di Buick ha la denominazione di GL8 LS Phev. Trattandosi di ibrido plug-in anche questo modello rientra in Cina nella categoria (incentivata) dei New Energy Vehicle (Nev).

Assieme a due immagini teaser, Buick ha comunicato che questo modello a sette posti - soluzione molto gradita da molte famiglie cinesi numerose - arriverà sul mercato entro la prima metà del 2025, e andrà ad affiancare nella gamma Buick gli altri modelli GL8, GL8 ES e Century.

GL8 LS Phev è spinta dal sistema elettrico ibrido plug-in Zhenlong (che si traduce in 'vero drago') di Buick, che promette elevate prestazioni in termini di autonomia, erogazione di potenza, accelerazione ed efficienza. Prevede un motore turbo benzina da 1,5 litri che eroga una potenza di 180 Cv accoppiato ad un'unità elettrica di nuova progettazione.

E' dotata della tecnologia di gestione termica di precisione CoolGrid (proprietaria di SAIC-GM) e raggiunge una densità di coppia di picco superiore a 14,4 Nm/kg e una densità di potenza superiore a 7,8 kW/kg, del 30% più elevati rispetto alla concorrenza. L'autonomia con la sola batteria, secondo quanto comunicato con la diffusione dei teaser, dovrebbe essere di 111 km.

Secondo le immagini teaser rilasciate da Buick, la monovolume Phev adotta un nuovo design che pur mantenendo la grande griglia anteriore distintiva di Buick, è caratterizzato dai fari integrati e da una barra luminosa posteriore a tutta ampiezza.

Lunga 5,219 metri, larga 1,878 e alto 1,807 GL8 LS Phev ha un passo di 3.088 mm, che si traduce in un interno spazioso.



