Honda H-RV si rinnova tra nuovo design e piacere di guida

E' tempo di novità per HR-V che si rinnova, con l'aggiunta di un nuovo allestimento che può contare su dettagli stilistici esclusivi. Il nuovo HR-V presenta infatti modifiche al design e ha integra i numerosi pareri dei clienti per migliorare la guidabilità complessiva.

Tutti gli allestimenti previsti per la nuova versione sono caratterizzati da un design più accattivante dell'anteriore, con una nuova modanatura superiore rifinita in Crystal Black e interni dei fari scuri. Nella parte posteriore, la firma luminosa a LED a tutta larghezza presenta un nuovo design.

All'interno dell'abitacolo, la parte centrale bassa del cruscotto e la console centrale sono stati ridisegnati per facilitare l'accesso al caricabatterie a induzione wireless, sia dal sedile del passeggero che da quello del conducente. Per celebrare il restyling di HR-V, Honda ha anche creato due nuovi allestimenti, con dettagli stilistici pensati appositamente.

In particolare, la versione Advance Plus (su base Advance) si caratterizza per un design più sofisticato ed elegante dettato dai passaruota, dalla parte inferiore dei paraurti e laterali in tinta carrozzeria, dalla mascherina anteriore nero lucido a contrasto e dai cerchi in lega da 18".

Advance Style ed Advance Style Plus prevedono invece nuove finiture blu, in sostituzione di quelle arancioni dei modelli precedenti, nei sottoporta laterali. Internamente, invece i dettagli blu spiccano sulle cuciture dei sedili e del volante, ma anche sulle finiture della plancia e dei pannelli porta.

La nuova versione Advance Style Plus a differenza di Avance Style è dotata del tetto panoramico in vetro e non presenta i mancorrenti. Guida esaltante ed efficienza sono invece le doti promesse dal propulsore e:HEV a due motori di Honda, tra tecnologie e sistemi di sicurezza avanzati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA