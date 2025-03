Renault 5 Turbo 3E, supercar elettrica con i motori nelle ruote

Un'icona sportiva che rinasce in chiave moderna: la Renault 5 Turbo 3E, una supercar elettrica compatta capace di omaggiare la sua leggendaria antenata con un design audace e prestazioni da vera race-car. A 45 anni dalla nascita della prima Turbo, Renault punta tutto sulla dinamica di guida e sull'innovazione tecnologica, con un occhio alle corse e al drifting.

Dagli anni Ottanta questa supercar compatta dal formato 'hot hatch' riprende tutti gli stilemi che col passare del tempo hanno reso 'grandiosa' le Renault 5 Turbo e Turbo 2, con un salto di qualità in termini di innovazione e prestazioni, grazie al lavoro del team di Alpine, affiancato ora da Ampere per l'architettura software e l'elettronica, e Mobilize per quanto riguarda la ricarica bidirezionale (V2L e V2G) e i servizi per facilitare la guida elettrica.

La casa della Losanga si appresta così a lanciare un'auto che riporta in auge il mito di R5 Turbo come una vera e propria "bomba sportiva" dal design esuberante, piattaforma creata su misura e innovativi motori da 540 cv posizionati nelle ruote.

"Una belva da rally, drifting e pista adattata all'uso su strada": così è stata definita dai suoi sviluppatori ed i numeri, effettivamente, ci sono tutti. Renault 5 Turbo 3E è infatti il modello più potente e prestazionale mai realizzato nella gamma Renault, capace di incarnare la passione per la sportività, lo spirito agonistico e l'anima della brand. Esternamente il design è stato progettato prendendo spunto dalla tradizione leggendaria dei suoi iconici predecessori senza, però, tralasciare l'aspetto tipico delle supercar.





Renault 5 Turbo 3E si avvale di una piattaforma inedita, appositamente creata per il veicolo basandosi su un'architettura a trazione posteriore.

Rispetto a Renault 5 E-Tech Electric (con 3,92 m di lunghezza e un passo di 2,54 m), il parabrezza è stato arretrato e il passo ampliato (2,57 m) per raggiungere i 4,08 m di lunghezza, 2,03 m di larghezza e 1,38 m di altezza. Il frontale ha gli stessi criteri stilistici dei predecessori: fari squadrati, oggi dotati di tecnologia LED, integrati nei costoni del cofano, sottile fascia con tre sezioni centrali e fari aggiuntivi, a loro volta squadrati, oggi sostituiti da luci diurne a LED.

A 2 porte e 2 posti, Renault 5 Turbo 3E nasconde sotto i parafanghi posteriori allargati ruote da 20", ognuna dotata di motore elettrico. Tra esse si colloca l'elettronica di potenza, mentre la batteria è alloggiata sotto il pianale. E sono proprio le ruote posteriori a racchiudere il segreto del successo di questa supercar compatta: si tratta infatti di un sistema che consente una coppia enorme di 4.800 Nm; erogazione della potenza ancora più immediata rispetto ai motori elettrici classici, notevole risparmio di spazio e peso sull'asse posteriore nonché maggiore agilità grazie alla possibilità di gestire i due motori separatamente.

Dotata di motorizzazione da 540 cv (2 x 200 kW), questa vettura - dal peso di circa 1.450 kg - è capace di passare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, con un'autonomia superiore ai 400 km su strada (in ciclo WLTP combinato, in corso di omologazione).

All'interno prosegue l'atmosfera sportiva, con sedili avvolgenti con cinture a 6 punti, componenti prevalentemente in carbonio per ridurre il peso e materiali alto di gamma come l'Alcantara per i rivestimenti.

Renault 5 Turbo 3E sarà disponibile con un'ampia scelta di tinte per la carrozzeria e l'abitacolo. La sua unicità sarà sottolineata anche dall'esclusività che accompagnerà il lancio di questa vettura, disponibile in Europa, Medio Oriente, Giappone e Australia: per celebrare l'anno del debutto della leggendaria antenata, verranno prodotti infatti solo 1.980 esemplari numerati della Renault 5 Turbo 3E (i clienti potranno scegliere, in opzione, il numero seriale al momento dell'ordine). Nelle prossime settimane sa..



