Longbow Speedster, l'elettrica leggera dedicata alla guida

Le auto elettriche stanno esplorando nuove nicchie di mercato, compresa quella dedicata ai puristi della guida, come dimostra il brand inglese Longbow, che presenta la Speedster: una scoperta senza compromessi, priva di parabrezza, con due posti secchi ed un abitacolo essenziale.

Viene realizzata partendo da un telaio in alluminio, e costruita nel segno della leggerezza; infatti, il peso dichiarato è di appena 895 kg, un valore che, per una full electric, risulta estremamente contenuto. Questo si traduce in una certa reattività al volante, a partire dall'accelerazione, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in un tempo di 3,5 secondi.

Il design si rifà a quello delle barchette di una volta, con due grandi elementi che partono da dietro i poggiatesta per fondersi nella zona posteriore in cui spiccano le due coppie sovrapposte di firme luminose dal design tondeggiante. Il frontale, basso e spiovente, appare con un unico elemento con delle aperture laterali unite in una piccola feritoia nella parte bassa; mentre la fiancata muscolosa è scavata all'altezza delle portiere e vanta una profonda apertura dietro i passaruota anteriori. La livrea bicolore slancia ulteriormente l'insieme per uno stile d'impatto.

Questa vettura che, a dispetto delle prestazioni, promette oltre 440 km di autonomia, sarà prodotta in 150 esemplari al costo di oltre 101 mila euro l'uno, in base al cambio attuale.

Ci sarà anche una variante chiusa, la Roadaster, meno esotica ma più incline ad un utilizzo più esteso.



