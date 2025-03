Lo scorpione Abarth 600e punge anche nel Regno Unito

L'Abarth 600e è arrivata nel Regno Unito ed è ora disponibile nei concessionari. Il nuovo modello è la Abarth più potente di sempre, con 280 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi. Frutto di un progetto congiunto tra gli ingegneri Abarth e Stellantis Motorsport, l'Abarth 600e segna anche un nuovo standard per le hot hatch elettriche, unendo lo stile sportivo all'elettrificazione delle auto urbane.

L'Abarth 600e è costruita sulla piattaforma sportiva Perfo eCMP ed è progettata per offrire un'esperienza di guida sportiva. La sua personalità accattivante si esprime attraverso un design muscoloso, un'ampia impronta su strada, cerchi di grandi dimensioni, uno spoiler posteriore aerodinamico e interni aggressivi e sportivi.

In collaborazione con esperti del motorsport, gli ingegneri Abarth hanno studiato e testato le soluzioni più adatte per ottenere la combinazione perfetta per la Abarth più potente di sempre. Per il mercato britannico saranno disponibili due versioni dell'Abarth 600e: la versione standard e la Scorpionissima, altamente equipaggiata.

Il cuore pulsante dell'Abarth 600e è il suo motore elettrico.

La versione Scorpionissima è dotata di un propulsore da 207 kW (280 CV), il più potente mai montato su una Abarth. Il motore elettrico è stato testato al banco prova della Formula E con un simulatore di pista reale.

La Scorpionissima accelera da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi, mentre la versione standard (da 240 CV) impiega 6,24 secondi, garantendo comunque velocità e reattività. L'Abarth 600e offre 345 Nm di coppia e può raggiungere una velocità massima limitata di 200 km/h, con un'autonomia fino a 333 km (ciclo combinato WLTP, a seconda degli pneumatici montati).



