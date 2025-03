In vista una Toyota Super-Yaris GR con motore centrale

Delle molte novità, vicine e meno vicine, che il Gruppo Toyota ha presentato a Bruxelles in occasione del recente incontro annual Kenshiki, la GR Yaris M Concept è probabilmente una delle più interessanti, non solo perché serve da vettura-laboratorio per lo sviluppo di un nuovo 4 cilindri turbo benzina da 2.0 litri, ma perché ribadisce il costante impegno dell'azienda giapponesi nei modelli ad elevate prestazioni e capaci di dare 'grandi' emozioni.

Fortemente voluta dal numero uno di Toyota, quel Akio Toyoda che quando veste tuta e casco si fa chiamare master driver Morizo, la GR Yaris M Concept utilizza (abbastanza sroprendentemente) un motore centrale, dotata di un propulsore turbo 2,0 litri che eroga 280 Cv e spinge al massimo prestazioni, sportività ed efficienza.

Lo fa con un dimensionamento molto compatto che contribuisce - in questo concept e ancor di più nei modelli futuri che lo utilizzeranno - a generare un baricentro basso e anche vantaggi in termini di distribuzione dei pesi tra i due assi.

Come hanno dimostrato test intensivi - compresa la partecipazione aella serie Super Taikyu 2025 che si corre in Giappone - la divisione GR Gazoo Racing di Toyota mira a implementare la presenza in gamma (anche se in tiratura limitata) di auto 'driver-first', che possono essere utilizzate nelle condizioni estreme delle corse ma anche nella normale circolazione, per soddisfare le esigenze dei guidatori più preparati.

