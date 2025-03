Debutto in Giappone per Toyota Crown station wagon

Con la versione station wagon il marchio Toyota completa la gamma della Crown, vettura di medie dimensioni venduta tra i vari Paesi in Giappone e in Nord America. Presentata dopo berlina, sport e crossover, la quarta variante del modello è dedicata alle famiglie: sfiora i 5 metri, offre un'abitabilità elevata per cinque persone ed è proposta con alimentazione ibrida, cambio automatico e trazione integrale.

Al lancio la nuova Crown famigliare è disponibile nelle varianti mild-hybrid e ibrida plug-in, quest'ultima accreditata di 87 km di autonomia a zero emissioni per ciclo di ricarica delle batterie. Entrambe le versioni prevedono come cuore a combustione interna un prestazionale benzina di 2.487 cc.





Costruita sulla piattaforma GK-A, è lunga 4.930 mm, larga 1.880 mm e alta 1.625 mm. La Crown Estate in configurazione standard a cinque posti vanta un vano bagagli di 570 litri che, rinunciando alle sedute posteriori, può essere incrementato sino a 1.470 litri.

Linee moderne e slanciate, prevede una scelta tra cinque tinte per la carrozzeria abbinabili a tre differenti ambienti interni. Dalla lista accessori da segnalare un tavolino e una panchetta da sistemare nel vano bagagli e da utilizzare in campeggio o nei momenti di relax.

