Nuova Mercedes CLA, elettrica e ibrida guardando al futuro

Presentata nella cornice di Villa Miani, a Roma, la nuova Mercedes CLA, come ha spiegato il Ceo della casa tedesca, Ola Källenius, mantiene tutte le promesse, rispecchiando le caratteristiche del concept, a partire dall'autonomia della versione elettrica di ben 792 km. Questo supercomputer su ruote, come l'ha definita Källenius, è offerto con due tipologie di motorizzazioni, in una proposta in cui il mild hybrid si affianca al powertrain elettrico fino al 2030, per consentire ai clienti di scegliere. Un'auto che disegna il corso futuro della Stella, e dalla quale tutte le prossime vetture del marchio prenderanno spunto.

Lo stile di questa berlina dallo spirito coupé, celebrata con la performance della cantante sudafricana Tyla, rivisita le proporzioni del modello precedente rendendolo più atletico attraverso gli sbalzi corti ed il passo lungo ben 2.790 mm.



Cresciuta di 4 cm in lunghezza, la nuova CLA si caratterizzata per le carreggiate larghe, rispettivamente di 1.605 mm all'anteriore e 1.575 mm al posteriore, presenta un cofano lungo ed un posteriore in stile GT, secondo la filosofia fastback. Grande importanza nel design rivestono le firme luminose, con la versione elettrica che sfoggia, al posto della calandra, un pannello illuminato da 142 stelle a LED che si animano singolarmente; mentre la variante ibrida ha una griglia impreziosita da una cornice di LED. Inoltre, con i fari Multibeam LED opzionali, lo sguardo della nuova CLA diventa inequivocabilmente Mercedes, per via delle luci diurne a forma di stella. I cerchi da 19 pollici completano il quadro esterno ed arricchiscono la forma filante della fiancata.



L'abitacolo beneficia del passo incrementato di oltre 6 cm ed offre 11 mm di spazio in più per le gambe del guidatore e del passeggero anteriore, che possono contare su ulteriori 16 mm spazio sopra la testa, un quantitativo che cresce di 28 millimetri al posteriore. Grazie al tetto panoramico di serie, poi, viene assicurato un elevato grado di luminosità interna che amplifica il senso di libertà. Come quello offerto dal Superscreen MBUX fluttuante, disponibile in opzione, che, dietro ad un'ampia superficie di vetro, mette in evidenza il display del guidatore da 10,25 pollici, quello centrale da 14 pollici, e lo schermo 14 pollici dedicato al passeggero anteriore, offerto come ulteriore optional. Non manca la possibilità di avere un head-up display con grafica virtuale da 12,2 pollici, che consente di tenere d'occhio le informazioni più importanti durante la guida.

Grande attenzione anche ai pannelli porta dal design centrale fluttuante, e per la console centrale posizionata in alto per amplificare la sensazione di sportività. Arricchita da un nuovo volante multifunzione, semplificato nella gestione attraverso pannelli degli interruttori capacitivi integrati nella superficie, la nuova CLA offre due tipi di sedili, quello comfort, di serie, e quello sportivo. Tra le cinque opzioni di rivestimento del primo troviamo la pelle sintetica nera, con tessuto di supporto realizzato attraverso la lavorazione di bottiglie in PET riciclate. Il materiale riciclato, nello specifico il filato Econyl, viene utilizzato anche per il rivestimento del pavimento. In un ambiente in cui l'atmosfera cambia attraverso le 64 tonalità d'illuminazione interna, e mediante le note provenienti dal sistema audio surround 3D Burmester con 16 altoparlanti e un amplificatore da 850 watt, opzionale, in combinazione con il Dolby Atmos, anch'esso offerto in opzione, c'è ampio spazio anche per i bagagli. Infatti, la nuova CLA con EQ Technology aggiunge 101 litri di spazio di carico anteriore ai 405 litri del vano posteriore.

L'aspetto più innovativo quando ci si accomoda all'interno della nuova CLA, come abbiamo potuto sperimentare salendo a bordo degli esemplari esposti all'esterno ed all'interno di Villa Miani, riguarda l'interfaccia uomo-macchina ed il sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS) sviluppato internamente con la collaborazione di Google e Microsoft. Un sistema che consente di integrare anche contenuti di fornitori terzi, e controlla quattro aree: infotainment, guida automatizzata, carrozzeria e comfort, guida e ricarica. Inoltre, disaccoppiando hardware e software, rende lo sviluppo di quest'ultimo più veloce ed adattabile. Tramite supercomputer collegati al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, la CLA di nuova generazione consente aggiornamenti over-the-air per il software del veicolo e, per la prima volta, per i sistemi di assistenza alla guida, rimanendo aggiornata per anni, alla stregua di uno smartphone. Con la quarta generazione di MBUX, il sistema multimediale riesce ad effettuare anche dialoghi complessi, ed è il primo al mondo ad utilizzare due tipologie di intelligenza artificiale, quella di Microsoft e quella di Google.



Nella nostra presa di contatto statica con la nuova CLA abbiamo potuto osservare la tecnologia della nuova piattaforma, per la variante elettrica, mediante speciali visori in 3D, con i motori che venivano smontati virtualmente. Così, abbiamo avuto modo di notare i magneti del rotore del motore elettrico situato sull'asse posteriore disposti a formare una doppia V e gli avvolgimenti a forcina dello statore, oltre alla batteria da 85 kWh agli ioni di litio composta da quattro grandi moduli con celle rigide dal design compatto e piatto che presentano anodi costituiti da grafite mista a ossido di silicio: un particolare che ha incrementato la densità energetica gravimetrica fino al 20%. Mentre la densità di energia volumetrica della chimica delle celle è di 680 Wh/l. Oltre a questa batteria con ridotto contenuto di cobalto, a fine anno la CLA elettrica potrà ospitare una batteria al litio-ferro-fosfato dalla capacità di 58 kWh.





Particolare anche il motore elettrico anteriore della versione 4Matic da 80 kW, compatto e che si attiva all'occorrenza, in modo da ridurre le perdite sull'asse anteriore fino al 90%.

L'ultimo dettaglio, ma non per questo meno importante, riguarda la trasmissione a due velocità situata sull'asse posteriore con la prima marcia che ha un rapporto corto di 11:1, per offrire un'accelerazione brillante, ed un secondo rapporto più lungo, di 5:1, pensato per l'erogazione di potenza a velocità elevate, ovvero per la guida in autostrada.

Nell'ultima isola tecnologica, infine, in una location nei pressi di Via Veneto, c'è stata l'occasione di verificare, dal vivo, la compattezza del nuovo motore della famiglia Fame, che trova spazio sotto il cofano della variante mild hybrid. Questo propulsore, installato trasversalmente tra le nocche dello sterzo, presenta il basamento interamente in alluminio, una testa dei cilindri con collettore di scarico parzialmente integrato, ed un turbocompressore con turbina segmentata e collegamento a coclea commutabile. Inoltre, utilizza un processo di combustione basato sul ciclo Miller per favorire il risparmio di carburante.

A ridurre i consumi, che si annunciano paragonabili a quelli di un motore diesel, contribuisce il sistema ibrido a 48 Volt, che comprende un motore elettrico integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione ad 8 rapporti ed una batteria agli ioni di litio che offre un contenuto energetico fino a 1,3 kWh.

La componente elettrica fornisce 20 kW di potenza che aiuta nella guida a bassi regimi, consente di partire sempre in elettrico, e di disaccoppiare la trasmissione fino a una velocità di circa 100 km/h.

