Nuova Mercedes CLA, una mild hybrid che somiglia ad una full

Con la nuova Mercedes CLA, oltre alla nuova architettura MMA, arriva una nuova power unit mild hybrid spinta da un motore 4 cilindri 1.5 a ciclo Miller, sovralimentato, ed accoppiato ad un cambio automatico a doppia frizione ad 8 marce nel quale troviamo un motore elettrico da 20 kW. La potenza del termico, invece, può essere di 100, 120 o 140 kW.

La particolarità, rispetto agli altri mild hybrid, è che quello Mercedes parte sempre in elettrico, praticamente come un full hybrid, mentre oltre i 100 km/h favorisce il "veleggiamento", riducendo i consumi che sono paragonabili, secondo la casa tedesca, a quelli di un motore diesel, anche se non sono stati dichiarati. Comunque, gli uomini Mercedes hanno specificato che hanno lavorato per ottenere percorrenze reali, in condizioni più affini a quelle convenzionali, rispetto a quanto avviene nel ciclo di omologazione WLTP. Non manca la possibilità di avere la trazione integrale 4Matic attraverso un albero di trasmissione, e non tramite un secondo motore elettrico che lavora sull'asse posteriore.

Un'altra particolarità del 1.5 termico riguarda la sua compattezza, un dettaglio importante anche ai fini stilistici, in quanto ha consentito ai designer di realizzare un frontale affilato, come avviene nelle vetture 100% elettriche.

Questa power unit sarà prodotta in Cina, in uno stabilimento Geely, mentre, in un altro impianto cinese verrà realizzata quella destinata al mercato interno.



