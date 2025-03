Nuova Mercedes CLA, fino a 792 km di autonomia per la EV

Con la variante 100% elettrica la nuova Mercedes CLA riduce del 40% l'impronta di carbonio rispetto al modello precedente non elettrificato. Le prime versioni a batteria della berlina della stella che arriveranno sul mercato saranno la CLA 250+, che vanta un consumo combinato compreso tra 14,1-12,2 kWh/100 km, e la CLA 350 4MATIC, dal consumo combinato compreso tra 14,7-12,5 kWh/100 km.

Forte di un'autonomia che arriva fino a 792 chilometri in base al ciclo WLTP, la nuova CLA con EQ Technology nella variante 250+, con trazione posteriore ed una potenza di 200 kW è destinata a chi percorre molta strada, mentre la versione 350 4MATIC da 260 kW, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, offre maggiore spunto. La velocità massima, invece, è per tutte di 210 km/h.

La CLA 350 4MATIC, inoltre, sfrutta un motore elettrico anteriore da 80 kW, che si attiva solo quando è necessaria trazione aggiuntiva, al fine di salvaguardare l'autonomia capace di arrivare fino a 771 km nel ciclo WLTP.

Sempre per garantire una maggiore percorrenza alla nuova CLA elettrica, la nuova piattaforma MMA prevede per questa variante ad emissioni zero una trasmissione a due rapporti, con il secondo pensato per la guida autostradale.

Per entrambe le versioni l'architettura ad 800 volt consente di recuperare fino a 325 km di autonomia in un tempo di dieci minuti, visto che la nuova CLA con l'EQ Technology accetta una potenza di ricarica a corrente continua di ben 320 kW.

Grazie alla nuova generazione di batterie con celle che mescolano ossido di silicio con grafite negli anodi, poi, la densità energetica gravimetrica è stata aumentata fino al 20 percento, la quantità di cobalto è stata ridotta, così come l'impronta di carbonio, che è diminuita di circa il 30% per ogni cella.

Per quanto riguarda la capacità degli accumulatori, la CLA 250+ può avere sia la batteria a litio ferro fosfato da 58 kWh che quella al nichel manganese e cobalto da 85 kWh con cui è equipaggiata la CLA 350 4MATIC.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA