Hyundai Inster è il city-SUV elettrico che spicca in stile

E' un design distintivo abbinato a dimensioni ultracompatte, per uno stile all'insegna della korean wave, quello della nuova Hyundai Inster che da poco è entrata in scena con i riflettori puntati sulla quintessenza del senso del marchio coreano per la mobilità, quella di oggi e quella del prossimo futuro.

Tra stile urbano e una strizzata d'occhio ad un'attitudine giocosa, Inster spicca per un design 'pulito', insieme futuristico e high-tech. La ricetta utilizzata dei designer del marchio è quella che punta ad unire estetica e funzionalità, con l'obiettivo, però, distinguersi dalla massa.

Non sono un caso le forme arrotondate che trasmettono riconoscibilità e accoglienza, così come le proporzioni, studiate per adattarsi all'uso urbano e quindi con uno spiccato senso di praticità. L'anteriore, ad esempio, si distingue per gli indicatori di direzione a LED con grafica a pixel, tipica degli altri EV Hyundai di categoria superiore.





Se poi il paraurti inferiore, con le sue piastre protettive a contrasto, porta al mondo dei SUV, il passo lungo suggerisce la grande abitabilità ed accoglienza. L'estetica esterna può contare anche sull'impatto visivo dei cerchi in lega da 17", ispirati ai pixel e a tutto vantaggio della linea dinamica dell'auto.

La percezione di spaziosità dall'esterno è poi confermata una volta saliti a bordo. Gli interni di Inster sono in equilibrio tra spaziosità e versatilità. Il comfort per tutti i passeggeri è garantito da un passo di 2.580 mm, superiore a tutte le concorrenti pur più lunghe.

Evidente è anche la natura versatile di Inster, a cominciare dalla configurazione walk-through della prima fila a panca unita, che facilita gli spostamenti all'interno dell'abitacolo.

I sedili posteriori sono scorrevoli, regolabili in inclinazione e permettono di modulare lo spazio in base alle esigenze.

Anche i sedili anteriori sono completamente abbattibili in avanti, offrendo così soluzioni pratiche per il trasporto di carichi ingombranti o per momenti di relax. Sul fronte della scelta dei materiali utilizzati, poi, la sostenibilità è stata un principio determinante.

All'esterno, la vernice nera lucida ottenuta da pneumatici di scarto riciclati sostituisce il pigmento nero carbone tradizionalmente utilizzato nella vernice nera. All'interno sono stati utilizzati polietilene tereftalato (PET) riciclato da bottiglie e bio-polipropilene estratto dalla canna da zucchero.

In quanto a stile, l'ambiente può esser scelto anche in tonalità chiara, per esaltarne ancor più l'aspetto soft dell'abitacolo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA