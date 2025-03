Alfa Romeo Junior Q4 all'insegna della trazione integrale

Con l'arrivo della nuova Junior ibrida Q4, la famiglia dell'ultima arrivata in casa Alfa Romeo si allarga, completando così il lancio del modello ordinabile oggi in 38 paesi e che, a partire dal lancio, ha registrato più di 27.000 ordini a livello globale, di cui un 19% è in versione elettrica.

La nuova Ibrida Q4, per la Junior, è la variante a trazione integrale con gestione automatizzata dell'asse di trazione posteriore, grazie al sistema Power Looping Technology che assicura la trazione integrale anche in assenza di carica della batteria.

In termini di efficienza, essendo priva di un collegamento fisico tra i due assi, l'aumento di peso è estremamente ridotto e, di conseguenza, i consumi e le emissioni di CO2 sono contenuti, attestandosi al di sotto dei 120g. La Junior Ibrida Q4, poi, porta al debutto su questa piattaforma le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink.

Le prestazioni di trazione della versione Q4 promettono massima aderenza in tutte le condizioni, che si tratti di neve, fango o strade extraurbane sotto la pioggia. Con l'introduzione della nuova tecnologia Q4, quindi, la gamma di Junior si amplia, consentendo ai clienti di scegliere tra motorizzazioni full electric o Ibrida, in diverse versioni.

Sotto al cofano, la Junior Ibrida Q4 combina un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW. La configurazione prevede un motore elettrico sull'asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, oltre a un secondo motore montato sull'asse posteriore, che garantisce una trazione senza collegamento fisico tra i due assi.



