Toyota Kenshiki 2025, nuovi modelli elettrici per l'Europa

Ancora una volta Toyota ha scelto il suo evento 'corporate' di Bruxelles denominato Kenshiki (termine che in giapponese significa conoscenza profonda) per presentare le prossime novità dei propri marchi, comprese quelle che verranno presentate nei prossimi mesi, e per fare il punto sulle strategie d'innovazione e sui programmi industriali.

Una vetrina importante non solo per i molti, anzi moltissimi, clienti dei brand Toyota e Lexus, ma anche per tutto il comparto automotive visto che la Casa delle Tre Ellissi occupa saldamente il primo posto al mondo da i costruttori di auto e ha soprattutto una 'impronta' per le attività di ricerca e sviluppo, per la produzione e la vendita diffusa globalmente sull'intero pianeta, come nessun altro può vantare.

Il reveal del nuovo modello elettrico Toyota C-HR+ (dove solo il segno più indica la differenza col modello benzina) amplia la presenza della Casa giapponese - pur senza trascurare tutti gli altri sistemi propulsivi - nel mondo dei Bev. Progettato sulla piattaforma dedicata e-TNGA è in linea con l'eredità dell'attuale C-HR a benzina e mantiene un design esterno audace e personale.

L'inedito C-HR+ elettrico, che arriverà in Europa nella seconda metà del 2025, utilizza due diverse batterie agli ioni di litio, la prima da 57,7 kWh per un'autonomia di 455 km e la seconda da 77,0 kWh che permetterà di coprire 600 km. Previste versioni a trazione anteriore e integrale e un'ampia gamma di soluzioni per agevolare l'impiego del veicolo elettrico e per sfruttare le più avanzate tecnologie nel campo degli Adas. Nella nuova proposta elettrica di Toyota mostrata al Kenshiki è stata mostrata anche una rinnovata versione del bZ4X - il primo elettrico dell'azienda - che vanta ora un aspetto più sportivo e prestazioni migliori. I suoi motori più potenti ed efficienti, insieme a batterie di maggiore capacità, si combinano per fornire una maggiore autonomia nel mondo reale e omologata e una velocità di ricarica fino a due volte superiore.

Dotato di batterie agli ioni di litio simili a quelle di C-HR+ (57,7 e 73,1 kWh) estende l'autonomia di circa 70 km rispetto al modello attuale ed è dotato per la prima volta di pre-condizionamento della batteria*4, con un obiettivo di sviluppo di ricarica rapida in circa 30 minuti. Anche per il nuovo bZ4X il lancio europeo è previsto per la seconda metà del 2025.

Insieme all'Urban Cruiser, annunciato di recente, l'offerta elettrica di Toyota coprirà ora il segmenti B-suv, C-suv e D-suv, che sono il cuore del mercato automobilistico europeo.

Una offerta che - assieme a Lexus - farà salire nel 2026 la gamma Bev in Europa a 14 modelli.

Fedele alla sua strategia 'multi-propulsione' Toyota affianca a questi prodotti con emissioni zero allo scarico la sua completa gamma completa di altri modelli termici elettrificati a basse emissioni. Un vero 'squadrone' di modelli di successo come Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid e ibrido plug-in, RAV4 Hybrid e ibrido plug-in, che soddisfano la costante e forte richiesta di tecnologie non solo elettriche dei clienti europei.

Riflettori accesi a Bruxelles anche sul nuovo suv elettrico Lexus RZ, che porta nel mondo premium tutti gli elementi 'kaizen' della bZ4X. Primo dei tre nuovi modelli Bev di Lexus previsti per quest'anno, offre grazie alla riprogettazione del sistema elettrico un aumento del 20% dell'autonomia di guida. RX porta nella produzione di serie alcune novità assolute come il sistema Steer-by-Wire che elimina i raccordi fisici con il volante e l'Interactive Manual Drive, funzionalità che consente il controllo manuale della trasmissione per un'esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Entra in gamma anche la RZ 550e F SPORT dotata di motori ad alta potenza (con complessivi 300 kW pari a 408 Cv) per esperienze di guida più sportive ed emozionali.



