Suzuki Swift Hybrid Waku punta al pubblico dei giovani

La famiglia di Suzuki Swift Hybrid si allarga con l'arrivo in gamma di una nuova versione pensata in modo specifico anche per un pubblico giovane, alla ricerca di una vettura ricca di contenuti, bassi consumi e costi di gestione. La nuova arrivata si chiama Swift Hybrid Waku e monta monta il motore 1.2 con tecnologia hybrid 12v.

La novità arriva a poco meno di un anno dal lancio della quarta generazione del modello della casa giapponese, che nei primi 12 mesi ha registrato circa 8.000 immatricolazioni, comparendo sia nella Top 10 del segmento B sia nella Top 50 assoluta dei modelli più venduti in Italia alla fine del 2024.

La motorizzazione ibrida 1.2 12 volt della Swift Waku sviluppa una coppia elevata sin dai bassi regimi e si rivela molto elastico e reattivo in ripresa, con una potenza massima di 60,9 kW/ 82,8 CV. Il sistema ibrido 12 volt converte e immagazzina nella batteria agli ioni di litio l'energia cinetica generata nelle decelerazioni, che viene utilizzandola poi in fase di spunto per alimentare il motore elettrico da 2,3 kW e 60 Nm.

Il risultato sono consumi contenuti, nell'ordine dei 4,4 l/100km sul ciclo combinato, con emissioni di soli 98g di CO2/km (WLTP). Tale valore consente di muoversi liberamente e senza costi anche in alcune ZTL, come per esempio l'Area C di Milano.

Swift Waku mantiene immutata la dotazione di sistemi ADAS di assistenza alla guida, con la presenza delle numerose tecnologie come la frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, l'avviso di superamento corsia e mantenimento corsia, il monitoraggio dei colpi di sonno e molto altro.

Swift Waku entra a listino con un prezzo di 20.900 euro e grazie alle promozioni in corso fino al 31 maro 2025 può essere acquistata a 16.900 euro in caso di permuta e/o rottamazione.

L'offerta prevede inoltre la possibilità di un finanziamento Suzuki Solution grazie al quale Suzuki Swift Hybrid 1.2 Waku (in arancione Amsterdam) può essere acquistata a 99 Euro al mese con un anticipo di 4.750 euro e tre tagliandi omaggio inclusi nell'offerta.



