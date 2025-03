Morgan Supersport, dedicata ai puristi della guida

La nuova Morgan Supersport è finalmente realtà ed è stata costruita partendo da un nuovo telaio in alluminio pensato per offrire il massimo coinvolgimento di guida.

Il suo design ripropone in chiave moderna le forme senza tempo delle vetture del brand, e lo fa in chiave minimalista, con un sistema di fissaggio dei finestrini laterali che riduce la necessità di elementi esterni. Mentre i cerchi in lega da 18 pollici pesano 10,8 kg, e quelli da 19 pollici offerti in opzione, realizzati in alluminio forgiato, hanno una massa contenuta in 9,7 kg. Non manca la possibilità di avere un tetto rigido dotato di un ampio lunotto posteriore, che ha un peso 19,7 kg.

Nell'abitacolo rifinito in legno, con il connectivity pack si può sfruttare la ricarica ad induzione per lo smartphone, e l'impianto audio Sennheiser offre un'esperienza di ascolto di alto livello.





Anche se lo scarico sportivo, offerto tra gli accessori, rappresenta la colonna sonora preferita dai puristi della guida a chi sono dedicati anche altri optional legati alla dinamica come il Dynamic Handling Pack, che annovera ammortizzatori anteriori e posteriori Nitron regolabili, ed il differenziale autobloccante.

Spinta da un 6 cilindri in linea Twin Turbo di origine Bmw, accoppiato ad un cambio automatico ad 8 rapporti, che eroga 340 CV e 500 Nm di coppia massima, e con un peso di 1.170 kg, la Morgan Supersport scatta da zero a 100 km/h in appena 3,9 secondi e tocca una velocità massima di 267 km/h.

Il prezzo, al cambio attuale, è di circa 124.000 euro.



