Mopar spinge verso nuovi limiti il pick-up Ram 1500

Il team di design di Mopar ha creato una versione speciale di Ram 1500, in edizione limitata e da collezione, per gli appassionati che vogliono raggiungere nuovi limiti di prestazioni al volante del pick-up, anche in fuoristrada. Il tutto, grazie al pacchetto Mopar '25 per il Ram 1500 RHO, con contenuti esclusivi sia all'interno che all'esterno del mezzo.

"L'ispirazione per il nuovo Mopar '25 - ha raccontato Darren Bradshaw, vicepresidente senior di Stellantis Parts and Services Nord America - deriva direttamente dal concept truck che abbiamo presentato al SEMA Show lo scorso novembre e che ha ricevuto un forte riscontro positivo. Siamo orgogliosi di continuare il nostro programma annuale di personalizzazione Mopar con innovazioni ed elementi di design esclusivi che i nostri clienti appassionati e collezionisti desiderano".

Realizzato utilizzando come base una delle ultime aggiunte alla gamma di truck sportivi Ram, la versione speciale può contare sulle grafiche personalizzate in Mopar Blue e Grey sui fianchi, a contrasto con il colore esterno. All'interno della grafica è presente un motivo ripetuto e sfumato del logo Mopar Omega M.

Gli pneumatici off-road da 35 pollici, montati su cerchi da 18x9 pollici con capacità beadlock, contribuiscono a creare un assetto aggressivo sotto il design a clessidra della carrozzeria, caratterizzata dai parafanghi più larghi dell'attuale gamma Ram 1500.

Gli accessori esterni Mopar includono un portaruota di scorta montato sul cassone, una barra accessoria RamBar, pedane laterali in stile off-road e ganci di traino Mopar Blue sia anteriori che posteriori. La superficie del cassone è protetta da un rivestimento protettivo Mopar nero con finitura testurizzata.

All'interno dell'abitacolo un binario accessorio multifunzione sul pannello strumenti consente di fissare in sicurezza vari dispositivi mobili. Una targhetta personalizzata Mopar Blue con numero di serie è applicata alla console centrale con serratura.



