Nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé, il progresso c'è e si sente

Dopo essere stata apprezzata - al momento della presentazione nello scorso autunno - per il design più moderno e 'coerente', oltre che per la riprogettazione dell'abitacolo e l'introduzione di dotazioni ancora più complete, Bmw Serie 2 Gran Coupé è pronta a farsi giudicare per le nuove caratteristiche dinamiche.

La nuova edizione della Bmw Serie 2 Gran Coupé è leggermente più grande della precedente con 20 millimetri in più in lunghezza, arrivando a 4,546 metri. La larghezza è di 1.800 millimetri e l'altezza (+25 mm) è arrivata a 1.445 millimetri.

Una evoluzione legata all'arrivo in gamma di una nuova generazione di motori, alla presenza del cambio Steptronic a 7 rapporti di serie su tutti i modelli, il tutto senza modificare il carattere forte e sincero tipico delle Bmw. Al lancio sul mercato, previsto per questo mese di marzo, la gamma comprende (corrente risposta alle richieste dei clienti, cosa prevista dalla filosofia Power of Choice di Bmw) solo avanzati motori a benzina e diesel.

Tutti questi propulsori sono a 4 cilindri e spaziano dal motore benzina da 122 CV della 216 Gran Coupé e da 170 Cv nella 220 Gran Coupé fino ai due turbodiesel (150 e 163 Cv) della 218d Gran Coupé e della 220d Gran Coupé. Al top della gamma la M235 xDrive Gran Coupé da 300 Cv che propone caratteristiche prestazionali notevolmente migliorate. Il motore M a 4 cilindri da 300 Cv permette a questo modello di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e la risposta - attraverso le modalità di guida - risulta ancora più ponta che in passato.

Bmw prevede in esclusiva per la M235 xDrive Gran Coupé anche il pacchetto M Technology per prestazioni ancora più orientate alla pista. Comprende soluzioni aggiuntive per ridurre il peso, cerchi in lega leggera M forgiati da 19 pollici e un sistema frenante specifico M che offre prestazioni di decelerazione particolarmente elevate. Ad eccezione della 218d, tutti i propulsori sono elettrificati con tecnologia mild hybrid a 48 Volt e questa soluzione - inserita nel gruppo della trasmissione - aiuta a ridurre consumi ed emissioni, oltre che ad offrire nuove esperienze di guida.

In una lunga galoppata sulle strade - principali e secondarie - della Puglia la nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé si è fatta apprezzare anche per la migliorata rigidità della carrozzeria.

Questa caratteristica, unita al telaio ulteriormente sviluppato (con cinematica ottimizzata e una nuova tecnologia degli ammortizzatori) ha permesso di migliorare l'agilità, la precisione di guida e la dinamica in curva.

Inoltre l'aumento della convergenza delle ruote anteriori garantisce, assieme alla nuova gamma dei pneumatici da 17, 18 e 19 pollici, una guida stabile in rettilineo e un feedback ottimizzato dello sterzo. In questo va segnalato il contributo nel nuovo volante, con migliorata imbottitura della corona che lo rende 'cicciotto' - e quindi piacevole da impugnare - ma ancora più ergonomico.

La dotazione di serie di tutte le Serie 2 Gran Coupé comprende anche la limitazione dello slittamento delle ruote a controllo diretto e un sistema frenante ancora più efficace.

Previsto anche un pacchetto M Sport che comprende le sospensioni Adaptive M con assetto ribassato, lo sterzo sportivo e i cerchi in lega leggera da 18 pollici.

I prezzi spaziano all'interno di una ampia forchetta: si parte dai 38.500 euro della 216 Gran Coupé per arrivare ai 64.500 della sportiva M235 xDrive Gran Coupé. Con il cuore di gamma - la versione a gasolio 218d da 150 Cv - che è a listino nell'allestimento MSport Design a 44.350 euro.



