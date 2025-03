Audi R8, revival con motore plug-in 1.000 Cv della Temerario

Audi starebbe lavorando allo sviluppo di una nuova generazione della supercar R8 (uscita di scena nel xxx) utilizzando elementi in comune con una futura versione potenziata della Lamborghini Temerario, tra cui un sistema propulsivo plug-in accreditato di oltre 1.000 Cv.

Secondo quanto riporta l'autorevole magazine britannico Autocar (che ha anche ricostruito con un rendering il possibile aspetto della nuova R8) il design della futura supercar dovrebbe essere parzialmente ispirato al concept PB 18 e-Tron che era stata presentata nel 2019 ma solo come sportiva elettrica ad alte prestazioni..

L'auto che potrebbe arrivare nel 2027 - in contemporanea con il lancio della versione potenziata della Temerario - diventerebbe l'erede della R8 Performance ma con capacità dinamiche ben superiori.

La potenza di 1.000 Cv erogata dal nuovo V8 elettrificato della Lamborghini, che dovrebbe garantire uno scatto 0-100 attorno ai 2,0 secondi e una velocità massima (in assenza di limiti) vicina ai 350 km/h rendendola potenzialmente l'Audi stradale più potente e veloce della storia.

L'adozione della tecnologia ibrida plug-in - segnala Autocar - consentirà inoltre alla futura R8 di fungere da 'vetrina' per gli sforzi di elettrificazione di Audi, allineandosi alle recenti decisioni di Mercedes-AMG e Porsche, rispettivamente con la GT e la 911.

Base tecnica per la nuova supercar Audi dovrebbe esser la stessa struttura spaceframe in alluminio utilizzata dalla Temerario.

Una soluzione questa molto efficace e innovativa al tempo stesso visto che dovrebbe utilizzare il 50% in meno di componenti rispetto alla precedente Huracán e alla seconda generazione della R8, insieme a una riduzione dell'80% delle saldature. Il tutto con un incremento del 25% della rigidità.

La R8 del 2027 potrebbe introdurre anche diverse novità nel design, visto che dallo scorso anno Massimo Frascella - che ha lavorato in Ford, Kia e soprattutto JLR Massimo - ha sostituito Marc Lichte come direttore creativo di Audi.



