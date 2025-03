Willys top di gamma in Brasile per la Jeep Renegade 2025

Il marchio Jeep sottolinea il fascino del glorioso nome Willys, con la top di gamma modello 2025 della Renegade, destinata al mercato Sudamericano.

Colore verde militare in omaggio alla celebre antenata protagonista nella Seconda Guerra Mondiale, scritta 1941 sul montante posteriore, disponibile solo con la trazione 4x4 abbinata al motore 1.3 turboflex benzina T270 da 176 Cv di potenza massima per 270 Nm di coppia, la Renegade Willys è al vertice del listino brasiliano del modello sia per prezzo sia per dotazione.

Prodotta localmente nel Polo Automotivo Stellantis di Goiana, prevede cerchi da 17" con pneumatici adatti anche al fuoristrada duro e l'esclusivo programma di guida "rock" dedicato all'off road più impegnativo. La dotazione piuttosto ricca, include oltre al cambio automatico a 9 rapporti anche il tetto in vetro apribile, il climatizzatore automatico bizona, il sistema multimediale con schermo centrale da 8,4 pollici e connessione senza fili per lo smartphone, il cruscotto digitale da 7 pollici.

Adesivi e colori specifici e la colorazione nera scelta per il tetto la differenziano dal resto del portfolio. La caratterizzazione estetica-tecnica della Willys 2025 prevede sospensioni rialzate, protezioni sottoscocca e gancio da traino.

Per quello che riguarda la sicurezza, da citare 7 airbag, sistema di riconoscimento dei segnali stradali, avvisatore di veicoli negli angoli ciechi e fari abbaglianti con commutatore automatico.



