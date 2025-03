Cadillac Escalade diventa IQL: elettrico e lungo 5,8 metri

Sulla scia dell'evoluzione del mercato Cadillac continua ad ampliare globalmente la gamma Escalade - il suv di lusso leader del segmento - con l'introduzione della versione IQL 2026 completamente elettrica e portata a 5.803 mm di lunghezza.

Il suv full-size di lusso più venduto in Nord America dal 2014 ottiene ora non soltanto una variante ad emissioni zero allo scarico (interessante per diverse applicazioni e per alcune aree geografiche) ma soprattutto una versione 'allungata' che - senza arrivare agli eccessi delle limousine - con 3460 mm di passo massimizza lo spazio per i passeggeri in tutte e tre le file, ed offre un vano per i bagagli davvero ampio.

La produzione di Escalade IQL, che sarà venduta in tutto il mondo, sarà avviata a metà del 2025 presso lo stabilimento Factory Zero di General Motors a Detroit. "Con IQL - ha affermato John Roth, vicepresidente Global di Cadillac- offriamo ora una gamma completa di Escalade con motori tradizionali a combustione interna oppure completamente elettrici per soddisfare le esigenze dei nostri clienti".

Cadillac ha annunciato che IQL potrà offrire fino a 724 km di autonomia. E al momento di ricaricare, sarà possibile ottenere presso una stazione rapida CC fino a 187 km di autonomia in soli 10 minuti. Il nuovo modello utilizza l'architettura GM con batteria a 24 moduli che produce 205 kWh. Il sistema propulsivo mette a disposizione 505 kW (680 Cv) in modalità Normal e 560 kW (750 Cv) in modalità Velocity.

Per esigenze di rappresentanza e di noleggio con conducente, Escalade IQL è proposto con un pacchetto Executive Second Row che prevede due poltrone stile jet privato, con tavolini ripiegatili, schermi personali da 12,6 pollici, un centro di comando posteriore, due punti di ricarica wireless per telefono.

I sedili sono massaggianti, riscaldati e ventilati, offrono anche una regolazione elettrica a 14 vie e sono dotati di altoparlanti inseriti nei poggiatesta.

