Passerella alla Mint 400 per nuovo Honda Passport TrailSport

Honda celebra il lancio in Usa del nuovo suv Passport TrailSport, che ha caratteristiche più spiccatamente off-road rispetto alla generazione precedente con la partecipazione di due veicoli da competizione alla Mint 400 che è la gara fuoristrada più antica e prestigiosa d'America.

Sulle 400 miglia attraverso condizioni desertiche esotermiche lungo il confine tra Nevada e California, i due Passport TrailSport - uno allestito per la categoria Stock Production Truck e l'altro per quella Unlimited Truck 2WD - saranno gestiti in gara rispettivamente da un team di ingegneri Honda (Andrew Shapiro, Jordan Guitar, Craig Ackerman e Thomas Accardo) e dal pilota professionista HRC Ethan Ebert, che ha gareggiato con il modello Ridgeline Race Truck nella stagione 2024.

Così come previsto dai regolamenti l'Honda Passport TrailSport Stock Production Truck presenta modifiche minime, tra cui i pneumatici General Grabber X3 da 33 pollici, le sospensioni regolabili su 3 settaggi e migliorie al raffreddamento del propulsore e al filtraggio dell'aria.

Presenti anche piastre di protezione ad alta resistenza e altre parti per salvaguardare il sottoscocca. Per la sicurezza, sono stati installati anche un roll-bar, una cella a combustibile e sedili da corsa. Sotto al cofano un motore V6 da 3,5 litri di serie, collegato alla trasmissione automatica a 10 rapporti ed al sistema di trazione integrale intelligente Variable Torque Management (i-VTM4).

Più radicale rispetto al modello di serie, invece, l'intervento sul Unlimited Truck 2WD. Il telaio è completamente diverso dal modello di produzione - con sospensioni anteriori da 24 pollic e posteriori da 30 pollici che calzano pneumatici alti 40 pollici - ed è 'vestito' da una carrozzeria che ispirata al suv Passport 2026 nel frontale, nel cofano, nel tetto e nel profilo laterale.

Con una potenza di circa 550 Cv, il motore biturbo HR35TT da 3,5 litri di HRC utilizza lo stesso blocco e le stesse testate del V6 i-VTEC di analoga cilindrata che viene usato nei modelli di produzione da Honda. Ulteriori elementi personalizzati del gruppo propulsore includono un sistema di filtraggio per l'aspirazione e una programmazione personalizzata dell'unità di controllo (Ecu).



