Nuovo Jaecoo 7 Super Hybrid, addio all'ansia da rifornimento

La qualità dei prodotti cinesi non ha più nulla da temere rispetto alla migliore produzione europea, al pari dei livelli di tecnologia propulsiva e delle dotazioni, anzi spesso più complete rispetto a prodotti occidentali analoghi.

Ma se a questo si aggiunge un stile elegante, personale e per niente 'omologato' il risultato sono prodotti perfettamente idonei a soddidfare le esigenze degli automobilisti europei, ed italiani in particolare.

E' quanto porta su mercato in questi giorni il suv Jaecoo 7 Super Hybrid che va ad affiancare il modello con motore non elettrificato (lanciato in Italia nel xxx) con una variante ibrida plug-in davvero innovativa e capace di competere - per costi al km e autonomia - con i migliori modelli turbodiesel. Il tutto con un prezzo promozionale di 34.900 euro.

Quest'ultimo prodotto di Omoda& Jaecoo, Gruppo Chery, alza infatti l'asticella nel mondo dei suv con motore termico - un 4 cilindri da 346 Cv di potenza - unendo i vantaggi propri di ognuno di quesi tre 'scenari', cioè il funzionamento solo elettrico, quello come ibrido puro e infine quello 'ricaricabile' Nel suv Jaecoo 7 Super Hybrid spicca infatti un sistema propulsivo molto efficiente, in cui un motore DHE 1.5 TGDI Ciclo Miller di quinta generazione che eroga xx Cv e che si coordina con una trasmissione DHT. Questa a sua volta contiene una sezione elettrica da 204 Cv per la trazione e con un secondo motore elettrico da 136 Cv che ha la sola funzione di ricaricare la batteria.



Quest'ultima (capacità 18,3 kWh) contribuisce all'elevata autonomia di questo suv assieme ad un serbatoio per la benzina da 60 litri e quindi di dimensioni 'normali' e non ridotte come accade invece in molti Phev. Nel risultano un'autonomia elettrica di 91 km (130 in città) e complessiva di 1.200 km.

Tutto ciò consente di produrre 346 Cv e una coppia massima di 375 Nm, che fanno del suv Jaecoo 7 Super Hybrid un veicolo rapido in accelerazione (lo scatto da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi) e soprattutto sempre pronto nelle fasi di ripresa. Ciò permette sorpassi più rapidi e sicuri ed offre un'esperienza di guida che i tecnici di Jaecoo definiscono correttamente 'potente'.

La mobilità - come abbiamo potuto verificare sulle strade dell'area attorno al Lago di Garda - è dunque quella propria di due soluzioni diverse - cioè EV e HEV - ma con settaggi di funzionamento intermedi che combinano perfettamente i vantaggi dell'ibrido plug-in.

Come avviene automaticamente alla partenza e nelle manovre Jaecoo 7 Super Hybrid può viaggiare in modalità 100% elettrica in città e nell'immediato hinterland per i brevi spostamenti quotidiani. Il tutto con una silenziosità assoluta e con una elevata fluidità - paragonabili con quelle dei veicoli elettrici puri - permettendo di viaggiare in modo sostenibile e confortevole.

Nei lunghi viaggi - senza necessità di ricariche - Jaecoo 7 Super Hybrid funziona come un full hybrid (HEV) proponendo consumi Wltp di appena 6 litri/100 km la migliore della sua categoria. Con il supporto della tecnologia SHS, Jaecoo 7 Super Hybrid ha un'autonomia totale di oltre 1.200 km, eliminando di fatto l'ansia da rifornimento e diventando un delle più interessanti soluzioni alle attuali esigenze di mobilità ecologica.

Inutile dire che l'abbitacolo e tutto ciò che 'avvolge' - non solo fisicamente ma anche con le sue funzioni - guidatore e passeggeri è stato progettato per garantire massimo confort.

Spiccano il sstema di infotainment con touch screen verticale da 14 pollici e ben 21 sistemi ADAS di assistenza alla guida.

Per Jaecoo 7 Super Hybrid sono previsti solo due allestimenti, Premium ed Exclusive, che sono davvero full optional e che stupiscono per tante novità tecnologiche. A questo è da aggiungere la garanzia base di 7 anni e 150.000 chilometri oltre a quella dei componenti Ev di 8 anni o 160.000 km.



