Genesis GV70 MY2026, come cambia il Suv premium

Il Suv Genesis GV70 per il MY2026 presenta diverse modifiche, a partire dallo stile, affinamenti tecnologici, ed offre due motorizzazioni sovralimentate. Il design è stato rinnovato nel frontale, in cui spiccano una griglia ridisegnata, mentre sono state rivisitate la protezione inferiore rivisitata e le prese d'aria, ora più estese. La fiancata vede protagonisti i cerchi da 19 e 21 pollici, mentre nella vista posteriore arrivano dei terminali di scarico dalla forma differente.

L'abitacolo si caratterizza per il nuovo display OLED da 27 pollici che integra il quadro strumenti e il sistema di infotainment. A livello tecnologico, la vettura è stata dotata anche di comandi vocali migliorati, di aggiornamenti over the air più avanzati per il sistema multimediale, e non manca una nuova illuminazione ambientale. Inoltre, il comparto audio Bang & Olufsen assicura un'emozionante esperienza sonora grazie alla tecnologia Beosonic.

Dotato di tutti i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, questo Suv è disponibile con il quattro cilindri 2.5 turbo, abbinato alla trazione integrale, che eroga 300 cavalli, e con un V6 3.5 biturbo, sempre accoppiato alla trazione integrale, da 375 cavalli.

Sul mercato americano ha un prezzo di partenza che, al cambio, equivale a poco più di 44 mila euro.



