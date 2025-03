Audi Q5, il suv dal Dna sportivo e tecnologico

È difficile cambiare una formula che funziona, come quella di Audi Q5, che da oltre 15 anni è protagonista del segmento D-Suv e rappresenta un pilastro fondamentale della gamma Q, contando 2,7 milioni di esemplari prodotti dal 2008. Nuova Audi Q5, la terza generazione del bestseller dei Quattro Anelli, è realizzata presso lo stabilimento di San José Chiapa (Messico) e, insieme ad Audi A5 e A6 (anche nelle versioni Avant) è basata sull'innovativa piattaforma premium termica PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle vetture con motore a combustione anteriore longitudinale, espressione della strategia del marchio votata alla flessibilità tra le tecnologie full electric e a combustione.



Le dimensioni rispetto alla generazione precedente sono leggermente cambiate: lunga 4,72 m (+3,5 cm), larga 1,90 m (+0,7 cm) e alta 1,65 m (-1,1 cm). Il bagagliaio è rimasto invariato con i suoi 520 litri, che diventano 1.473 abbassando gli schienali del divanetto posteriore. Nonostante questo, grazie alle varie telecamere di bordo, l'auto risulta agile anche negli spazi più angusti.

Esteticamente nuova Q5 ha uno stile marcatamente sportivo e dinamico, dove al frontale spicca l'ampio single frame (rialzato rispetto alla seconda generazione) con struttura tridimensionale a nido d'ape. Il paraurti e le prese d'aria sono stati ridisegnati mentre il posteriore si contraddistingue per la pulizia delle linee, l'estrattore sportivo e l'inedita fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici.

L'ambiente a bordo è accogliente e confortevole, e lo stile minimalista è dominante. Grande spazio è destinato ai tre schermi digitali: il cruscotto da 11,9 pollici e il display da 14,5 pollici del sistema MMI, entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento. Il terzo schermo è rappresentato dal display del passeggero da 10,9 pollici che è di serie per le versioni S line edition e sport attitude ed è integrato nel design della plancia.

ANSA Motori ha effettuato il primo contatto con la variante 2.0 litri TDI Mhev+ da 204 CV (150 kW), ma nella gamma motori sono presenti anche la versione 2.0 litri TFSI 204 CV Mhev+ e il 3.0 litri TFSI da 367 CV Mhev+, tutte caratterizzate dalla tecnologia Mhev Plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Entro il quarto trimestre 2025 è previsto l'arrivo di altre due motorizzazioni: il 2.0 litri TFSI Plug-in e il V6 3.0 litri TDI.

Una versione, quella diesel Mhev da 204 CV e ben 400 Nm di coppia massima, che unisce quindi le qualità del 2.0 TDI made in Audi con quelle del motore elettrico da 48 Volt con potenza di 24 CV e 230 Nm di coppia. Il risultato è rappresentato dal contenimento di consumi ed emissioni.

Abbiamo guidato questa versione anche all'interno del Parco di Monza, dove sono numerose le buche e gli sconnessi, selezionando dal Drive Select la modalità off-road che permette di variare l'altezza da terra di 60 mm. L'auto risulta così confortevole, attutisce bene gli sconnessi e, grazie allo sterzo progressivo di serie, è reattiva nei cambi di direzione senza soffrire troppo di rollio. Inoltre, per chi ama fare off-road e monitorare i parametri della vettura, Q5 ha una schermata dedicata, dove è possibile vedere in tempo reale i gradi di inclinazione della vettura e l'angolo di sterzata del volante.

Guidando su strade extraurbane, abbiamo notato che l'elevata digitalizzazione di Audi Q5 trova espressione nell'ampio portfolio di tecnologie di assistenza alla guida all'interno del quale spicca l'assistente adattivo alla guida evoluto (adaptive cruise assist plus) in grado di regolare le dinamiche longitudinali e trasversali dell'auto nell'intero range di velocità.

Il listino della nuova Audi Q5 parte da 63.250 euro.



