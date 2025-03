Aperti ordini della DS N°8 in Italia, solo in versione elettrica

Aperti gli ordini della DS N°8, la nuova flagship della casa automobilistica francese e il primo modello di grandi dimensioni del marchio, e più in generale del gruppo Stellantis in Europa, a nascere nella sola versione 100% elettrica.

Finisce l'attesa per un modello che ha riscosso successo sia al debutto mondiale al Salone di Bruxelles, sia all'esordio italiano tenutosi al DS Store di Milano, il primo del brand in Italia.

Prodotta in Italia, nello storico stabilimento di Melfi, il nuovo D-suv segna l'inizio di una seconda era per il brand francese, caratterizzata da una qualità costruttiva senza precedenti, un look moderno e un innovativo sistema di naming.

N°8 è il primo manifesto di questa trasformazione, con cui DS punta ad accelerare il processo di elettrificazione, ponendosi all'avanguardia dell'innovazione per diventare protagonista nella transizione energetica. La nuova Flagship DS si inserisce nel segmento dei D-Suv Premium in Italia che, nel 2024, ha rappresentato il 26% del totale del mercato premium con un mix Bev molto elevato a più di 20%, segno che questa categoria sta vivendo una trasformazione epocale con l'elettrificazione.

Destinata a un cliente raffinato ed esigente, che ricerca un'esperienza di guida innovativa, sostenibile e tecnologicamente avanzata, DS N°8 si distingue per un'autonomia straordinaria che le consente di percorrere 550 km nella configurazione da 230 cv e arrivando a toccare un'autonomia record fino a 750 km in quella da 245 cv con una batteria da 97KW (nel ciclo combinato Wltp).

Limitando il numero e la durata delle soste durante i viaggi più lunghi, è in grado di compiere un viaggio di oltre 500 km in autostrada senza la necessità di essere ricaricata, assicurando prestazioni elevate e un'esperienza di guida senza precedenti. Il listino prezzi parte da 58.900 euro per la DS N°8 Pallas Fwd 230 cv e raggiunge i 74,540 euro per la top di gamma DS N°8 Etoile Awd Long Range 350 cv.



