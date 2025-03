Volvo ES90 è un inno al design, tra tecnologia e sicurezza

Un percorso alla ricerca dell'equilibrio, quello che ha portato alla realizzazione della nuova Volvo ES90. Progettata per continuare a evolversi e migliorare attraverso la sua tecnologia informatica di base, una connettività sempre attiva e la disponibilità di dati sempre aggiornati, la nuova arrivata nella famiglia Volvo è nata all'insegna del proverbiale comfort scandinavo, della sicurezza e della sicurezza.

"La Volvo ES90 - ha commentato Jim Rowan, Ceo di Volvo che oggi ha svelato personalmente l'auto nei pressi di Stoccolma - combina le nostre tecnologie più avanzate con il design scandinavo e un comfort superiore, creando una vera auto premium Volvo progettata per elevare la qualità della tua vita. Si unisce al SUV EX90 come uno dei nostri modelli di punta e consolida la nostra posizione di leader del settore nelle auto definite dal software che sfruttano la potenza del calcolo centrale".

La ES90 è il primo modello Volvo con tecnologia 800 volt e essere dotato di una doppia configurazione Nvidia Drive Agx Orin, che la rende l'auto più performante mai realizzato da Volvo in termini di capacità di calcolo. Questo, a vantaggio di alzare il livello della sicurezza e delle prestazioni complessive attraverso l'utilizzo di dati, software e intelligenza artificiale.

Sul fronte del design esterno, il profilo della ES90 spicca per un'altezza da terra leggermente rialzata che offre al conducente una visuale più dominante sulla strada. La linea del tetto bilancia quella dell'abitacolo spazioso e contribuisce all'aerodinamica, migliorando l'efficienza complessiva e l'autonomia elettrica.

Il frontale punta sui fari a 'Martello di Thor', espressione dell'identità Volvo. Distintivo anche il posteriore, con nuove luci a LED a forma di C, affiancate da luci LED integrate nel lunotto che creano un'illuminazione di benvenuto specifica. Sette, invece, sono i colori tra i quali scegliere per la carrozzeria, mentre quattro sono le opzioni di cerchi, con misure che variano da 20 a 22 pollici.

L'ampio portellone facilita carico e scarico nel bagagliaio che offre fino a 424 litri di capacità.

Abbattendo i tre sedili posteriori, tutti reclinabili singolarmente, lo spazio di carico si espande fino a 733 litri.

Il frunk anteriore da 22 litri è poi pensato per riporre i cavi di ricarica.

Lo stile e il pensiero scandinavo domina anche all'interno dell'abitacolo, dove tutto è all'insegna del comfort premium, tra materiali sostenibili e un design funzionale. Grazie al lungo passo di 3,1 metri, la ES90 offre uno spazio per le gambe molto generoso ai passeggeri della seconda fila, sia per gli adulti che per i bambini.

Alla sensazione di comfort contribuiscono anche i sei temi di illuminazione ambientale disponibili, oltre alla per varietà di opzioni per i rivestimenti e al tetto panoramico con protezione dai raggi UV fino al 99,9%. Se si sceglie la versione elettrocromica, è possibile anche regolare la trasparenza del vetro.

Massima attenzione anche al sistema audio con tre livelli di impianto, con al vertice il sistema Bowers & Wilkins di fascia alta, dotato di 25 altoparlanti ad alta fedeltà distribuiti nell'abitacolo, inclusi altoparlanti nei poggiatesta e nel soffitto. Il sistema integra anche l'audio spaziale realistico di Dolby Atmos, per offrire un'esperienza sonora ancora più immersiva.

Esclusiva del sistema Bowers & Wilkins è una modalità speciale che replica l'acustica dei leggendari Abbey Road Studios di Londra. Ordinabile da oggi in alcuni mercati, Italia compresa, Volvo ES90 ha prezzi che partono 79.000 euro della single motor, allestimento base, fino ai 98.000 della twin motor performance. Nel mezzo, anche la versione twin motor da 450 cv, per 92.600 euro.



