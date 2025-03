Lotus, arriva in gamma l'Emira Turbo SE

Nella gamma della Lotus Emira arriva la Turbo SE che si affianca alla versione V6. La denominazione richiama la tradizione del brand, visto che SE identificava originariamente un pacchetto opzionale di "Equipaggiamento Speciale", introdotto per la prima volta sulla Elite Type 14 e utilizzato anche sulle Elan Type 26, Elan SE Turbo, Lotus Cortina e Elan S3, Elan S4 e Plus 2. Mentre, la parola Turbo riprende la Esprit sovralimentata del 1980, una delle prime auto sportive di serie ad utilizzare questa tecnologia.

Nello specifico, il propulsore 2.0 turbo a 4 cilindri, costruito da AMG, e abbinato al cambio DCT ad 8 marce, eroga 400 CV e 480 Nm di coppia massima, e spinge la coupé inglese fino a 290 km/h di velocità massima, consentendole di scattare da 0 a 100 km/h in un tempi di 4 secondi.

Per sfruttare al meglio questo potenziale prestazionale, l'Emira Turbo SE è equipaggiata con il Lotus Drivers Pack, che include sospensioni sportive, i dischi freno forati e ventilati ed il launch control, di serie.





Esteticamente, invece, presenta cerchi da 20 pollici forgiati con razze a V, le pinze dei freni rosse, badge e terminali di scarico neri. Inoltre, l'interno si arricchisce del cielo in Alcantara. Già ordinabile, l'Emira Turbo SE ha un prezzo che parte da 113.690 euro.

L'alternativa è l'Emira V6 da 400 CV spinta dal motore V6 da 3,5 litri abbinato a un cambio manuale a sei marce di serie, o alla trasmissione automatica a sei marce offerta in opzione. La variante con il cambio manuale, inoltre, offre un differenziale a slittamento limitato. Il costo della V6 parte da 116.790 euro.



