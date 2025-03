Id. Every1, citycar elettrica europea di VW da 20.000 euro

Il futuro elettrico di Volkswagen affonda le sue radici nella tradizione del brand. Con la Id. Every1 la Casa di Wolfsburg prova infatti a tornare al concetto di auto del popolo alla base della sua storia, declinandolo naturalmente in una maniera adeguata ai tempi moderni. Ecco, quindi, una simpatica vettura da città di 3,88 metri di lunghezza che, vista dal vivo, ricorda la citycar up! - uscita di produzione nel 2023 -. Ha batterie e zero tubi di scarico, è prodotta in Europa per l'Europa, viene proposta a soli 20.000 euro (incentivi e permute usato escluse), una cifra di riferimento per il mondo delle auto elettriche.

Presentata sotto forma di prototipo in anteprima mondiale alla fiera di Dusseldorf, la nuova quattro ruote alla spina del Costruttore tedesco punta a far avvicinare al mondo delle macchine alimentate a elettroni una fascia importante di pubblico che sino a oggi se ne è tenuto lontano, principalmente per motivi di costo.

Il modello di serie che deriverà dalla Id. Every1, assicurano in Vw, non si discosterà molto dalla show car svelata, né per stile né per funzionalità. Avrà declinazioni pensate per single e famiglie e per chi dovrà utilizzarla per lavoro, utilizzatori di veicoli commerciali compresi.

Sviluppata sulla nuova piattaforma elettrica modulare Meb, dotata di trazione anteriore, porta in dote un'architettura software aggiornabile che permetterà di mantenere il veicolo acquistato al passo con i tempi per tutto il suo ciclo vita, anche con l'aggiunta di nuove funzionalità.

Attesa sulle strade del Vecchio continente nel 2027, la nuova "piccolina" elettrica rappresenterà in futuro il modello di accesso Vw alla mobilità a zero emissioni, seguendo sul mercato di pochi mesi l'arrivo della compatta a batterie Id. 2all che avrà un prezzo di partenza intorno ai 25.000 euro.

Larga 1.816 mm, alta 1.490 mm, lunga 3.880 mm, la Id. Every1 risulta 28 cm più lunga dell'antenata up! cui si ispira nel design, più corta di 17 cm dell'annunciata Id. 2all e di 19,4 cm dell'attuale Polo, ma promette spazio adeguato per quattro passeggeri e vanta un bagagliaio di 305 litri. Il prototipo svelato prevede un motore elettrico di nuova concezione da 95 Cv e un'autonomia per ciclo di ricarica di 250 chilometri ed è accreditato di una velocità massima di 130 km/h.

Passaruota svasati, generose ruote da 19 pollici, il tetto ribassato al centro, il montante "C" piuttosto robusto, la linea dritta dei finestrini posteriori ispirati alla prima Golf sono altri elementi caratteristici del design esterno di questa quattro porte, caratterizzato da una generale pulizia dei tratti. All'interno spiccano linee orizzontali, la plancia dominata dallo schermo centrale a sfioramento. Non manca una guida per sistemare un tablet e un gadget utilizzabile come tavolino.

"La Id. Every1 - ha sottolineato Thomas Schäfer, Ceo del marchio tedesco - rappresenta il tassello finale del nostro percorso verso la più ampia selezione di modelli nel segmento dei grandi volumi. Riusciamo così a offrire a ogni cliente l'auto giusta con il motore giusto, incluso un modello entry-level completamente elettrico a prezzi accessibili. Entro il 2030 espanderemo la nostra posizione di leader tecnologico mondiale nella produzione di grandi volumi. E questo presentandosi come il marchio per tutti, esattamente come ci si aspetta da Volkswagen".

