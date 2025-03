Bertone Runabout, sarà prodotta in soli 25 esemplari

Bertone Runabout torna in versione omologata per la circolazione stradale dopo il concept del 1969 che offrì lo spunto per realizzare la X1/9, e che si è aggiudicato il concorso d'eleganza di Pebble Beach nel 2022.

Rivista in chiave moderna, questa vettura pensata per la guida, inno alle fun car, è proposta sia in versione targa che in una particolare variante barchetta e sarà prodotta solamente in 25 esemplari.

In ogni caso, come per la sua antenata, il design prende spunto da quello delle barche da corsa. L'assenza di parabrezza rende la barchetta particolarmente esotica, mentre per entrambe il legame con il passato è evidente anche per via dei fari a scomparsa, particolarmente apprezzati dagli appassionati delle auto sportive di stampo retrò. La linea rossa che attraversa la fiancata e slancia ulteriormente la vettura è un ulteriore tributo al concept originale. La fascia luminosa a LED nel frontale, invece, è un segno dei tempi moderni.

Sotto le forme classiche e, nello stesso tempo, avveniristiche, la nuova Runabout presenta un motore V6 da 460 CV in luogo del motore 1.1 preso in prestito dalla Fiat 128 del modello originale, che era realizzato partendo dalla base telaistica dell'Autobianchi A112.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA