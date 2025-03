Progetto 95-59 Lanzante per hypercar su base McLaren 750S

Si chiama Progetto 95-59 ed è la nuova hypercar su base McLaren 750S a cui sta lavorando la Lanzante Limited. Conosciuta per aver vinto con la divisione Motorsport la 24 Ore di Le Mans del 1995 con una McLaren F1 GTR, la società automobilistica britannica è specializzata nel restauro e nella costruzione di one-off.

Non è dunque un caso se questa super-sportiva a tre posti con gruppo propulsore ibrido da 1.055 Cv (un V8 da 4,0 litri da 747 Cv e un elettrico da 309) si chiama 95-59 perché fa riferimento all'anno in cui Lanzante ha vinto (1995) la gara di Le Mans e al numero 59 indossato dalla trionfante McLaren F1 GTR.

Per il momento di questa hypercar si sa solo che si tratterà di un modello in edizione limitata basato su una piattaforma McLaren fornita da una donor car. È molto probabile che si tratti di un 750S ma in alternativa potrebbe derivare dalla più recente Speedtail.

La 95-59 è stata disegnata da Paul Howse che, durante il suo periodo alla McLaren, ha supervisionato il design esterno della P1, 570S, 720S e Artura. E che è stato anche responsabile della P1 Spider di Lanzante e della Thorney Kelham European GT, una Jaguar XK120 restomod.

Il reveal è previsto in luglio al Goodwood Festival of Speed 2025, ma Lanzante ha anticipato che altri dettagli su questa vettura verranno rivelati nelle prossime settimane.

Il progetto 95-59 dopo la restomod 911 TAG Turbo, sarà la prima auto dell'azienda con il marchio Lanzante.



