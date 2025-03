Nuova Audi A6 Avant cresce ancora per viaggi in prima classe

Una Audi A6 Avant più dinamica, più efficiente e (naturalmente) più digitale che mai, tanto che sembra più che corretta l'affermazione della Casa dei Quattro Anelli che quello a bordo della nuova A6 Avant è "un viaggio in prima classe come nessun altro veicolo nella classe premium full-size".

La generazione che è stata svelata oggi a livello globale con un evento online, a cui hanno partecipato alcuni dei creatori di questo modello (tra cui l'italiano Francesco D'Amore che ha firmato l'exterior design) segna infatti un ulteriore balzo in avanti, e non solo nel look - molto 'Audi' ma anche più moderno - oltre che nelle dotazioni e nelle prestazioni.

Va subito evidenziato che parlando di viaggi e della tranquillità con cui si possono affrontare anche su lunghe distanze, A6 Avant è proposta con una gamma di moderni motori a benzina e a gasolio che aumentano le prestazioni e riducono le emissioni di CO2 grazie alla tecnologia mild hybrid MHEV plus.





Inoltre, in attesa di verificarlo su strada, è stato spiegato che la presenza delle sospensioni pneumatiche adattive e dello sterzo integrale (opzionali) assicurano nei lunghi viaggi e in città in egual misura un elevato livello di confort, una precisione di guida e una maneggevolezza inconsuete per una vettura di queste dimensioni.

La Casa dei Quattro Anelli, nella presentazione, ha anche richiamato l'attenzione sul coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,25, un ricordo per un'Audi Avant con motore termico.

È stato lo stesso D'Amore a spiegare che l'esterno di A6 Avant riflette il carattere sportivo ed elegante del veicolo e le conferisce una presena sorprendente con la nuova tecnologia di illuminazione digitale.

Oltre alle grandi alette e alle prese d'aria di raffreddamento regolabili nella parte anteriore, spiccano un importante spoiler sul tetto e pannelli aerodinamici sui lati del lunotto posteriore, il tutto inserito coerentemente in forme che richiamano l'efficienza e il dinamismo.

La parte posteriore, decisamente sportiva, è dominata dalla inedita fanaleria Oled digitale di seconda generazione e da un diffusore che incarna le caratteristiche tipiche delle Audi sportive. Nuova A6 Avant ha carreggiate larghe, passo lungo e cofano anteriore esteso che uniscono l'eleganza e le proporzioni perfette alla dinamicità.

Tutti i propulsori sono caratterizzati da tecnologia mild hybrid MHEV plus, dal 4 cilindri 2.0 TDI da 204 Cv al 6 cilindri 3.0 TFSI da 367 Cv, passando per la 2.0 TFSI anch'essa da 204 Cv. Il sistema MHEV è composto dalla batteria da 48 Volt, dall'alternatore-starter a cinghia (BAS) e dal generatore del gruppo propulsore (PTG) con elettronica di potenza integrata.

Da notare che Il PTG consente il parcheggio e le manovre completamente elettrici così come funziona con la sola energia della batteria quando si guida lentamente o su strade aperte quando si procede per inerzia (veleggio).

Anche gli interni evidenziano l'evoluzione di Audi A6 Avant, per "viaggi di prima classe". Lo fanno con uno spazio generoso e con tecnologie all'avanguardia come i display panoramici tra cui quello per il passeggero che permette di vederi film e programmi d'intrattenimento (o semplicemente scorrere la posta) anche mentre si è in viaggio, senza disturbare chi guida.

La nuova A6 Avant arriverà nelle concessionarie a maggio.



