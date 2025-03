Il suv compatto Polestar 7 lancia la sfida a Tesla e Audi

Arriverà nel 2026, ma molto più probabilmente nel 2027, il nuovo suv elettrico Polestar 7, che punta a rivaleggiare con Tesla Model Y e Audi Q4 e-Tron nel segmento premium.

Portando sul mercato la sua caratteristica eleganza scandinava, tradiizionalmente legata al design xx in combinazione con una fascia di prezzo più conveniente, questo nuovo modello Polestar potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel futuro del marchio ampliando il potenziale di conquista a un pubblico più ampio.

Polestar 7, va sottolineato, introdurrà molte novità in quanto sarà il primo modello a utilizzare una nuova architettura a piattaforma singola condivisa con i futuri modelli Polestar. E sarà anche il primo suv compatto della Casa sino-svedese.

Nonostante sia programmato l'uso per la denominazione il numero più alto, Polestar 7 non sarà né un'ammiraglia né la sostituzione della Polestar 2, anche se le due auto saranno simili per dimensioni e prezzo.

Su quest'ultimo tema Michael Lohscheller ceo di Polestar aveva recentemente precisato che la 2 riceverà una "sostituzione simile" per continuare a confrontarsi con auto come la Bmw i4 e la Tesla Model 3, mente Polestar 7 - come anticipato - avrà il compito di 'rubare' clienti alla Tesla Model Y.

A sua volta il responsabile del design di Polestar, Philipp Römers, ha spiegato in un incontro con l'autorevole magazine britannico Autocar - che ha ricostruito il probabile aspetto di questo suv compatto - che la futura 7 "sarà tutto ciò che i nostri clienti si aspettano, sia in termini di design che di prestazioni", ma che allo stesso tempo "si distinguerà e si farà conoscere anche attraverso il passaparola".



