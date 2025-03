Bmw presenta in India la nuova Serie 3 a passo lungo

Sul mercato indiano è stata lanciata la nuova Bmw Serie 3 a passo lungo che viene prodotta nello stabilimento di Chennai. Proposta in quattro livree metallizzate, denominate, rispettivamente, Mineral White, Skyscraper grey, M Carbon Black e Arctic Race Blue, è lunga 4.819 mm e può contare su un passo di 2.961 mm per offrire sedute più comode ai passeggeri posteriori.

Esteticamente, si distingue per il doppio rene ed i gruppi ottici adattiva a LED che caratterizzano il frontale, offrendo una chiara identità di brand, mentre la silhouette allungata la rende più elegante.

Rifinita con cura, presenta un abitacolo in cui spiccano i sedili comfort regolabili elettricamente con supporto per le gambe estensibile; il widescreen curved display; ed il volante in pelle M. Non manca un ampio tetto apribile panoramico, ed il climatizzatore automatico a tre zone con filtri ai carboni attivi.

Sotto il cofano della 330Li troviamo un motore 2 litri a quattro cilindri sovralimentato da 258 CV e 400 Nm, coadiuvato da un cambio automatico ad 8 rapporti, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Tre le modalità di guida: ECO PRO, Comfort e Sport.

Più avanti arriverà anche la versione con propulsore a gasolio; intanto la variante a benzina è proposta ad un prezzo che, al cambio attuale, è di circa 68.300 euro.

