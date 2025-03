In arrivo settima generazione Chevy Camaro, ma solo benzina

Sull'aspetto definitivo della futura Chevrolet Camaro ci sono solo ipotesi e ricostruzioni (come quella realizzata e pubblicata da GM Authority). Ma per la settima generazione che riporterà questo celebre nome sul mercato dopo l'uscita di scena nel 2023 della precedente ci sono due certezze.

La prima è la volontà del brand di General Motors di presidiare nuovamente il segmento delle coupé 'tradizionali con un'estetica più elegante e personale rispetto alla aggressiva (ma banale) Camaro del 2023.

La seconda è una svolta radicale (o meglio una inversione ad U) nella strategia delle motorizzazioni, visto che verrà abbandonato il progetto di una Camaro solo elettrica. E con essa un'estetica che era già stata in parte anticipata e che strizzava l'occhio proprio al mondo dei Bev sportivi.

Per motorizzare questa settima generazione con unità ICE GM non avrà che l'imbarazzo della scelta, anche perché sono quasi conclusi i lavori per predisporre diversi stabilimenti nel network nordamericano alla produzione del nuovo V8 Small Block.

In dettaglio General Motors, nell'ambito dei 854 milioni di dollari destinati alla preparazione della sesta generazione di questo iconico propulsore - sostanzialmente destinato ai prossimi pick-up e suv ICE - ne ha investiti 579 nel sito di Flint Engine Operations nel Michigan (dove si costruisce anche turbodiesel da 3,0 litri) il riceverà 579 per realizzare la lavorazione meccanica del blocco, dell'albero motore e della testata.

Alla fabbrica Bay City Global Propulsion Systems (per alberi a camme e bielle) nel Michigan sono andati 216 milioni mentre la Rochester Operations a New York rho ricevuto 68 milioni, di cui 12 milioni per i collettori di aspirazione e i sistemi di alimentazione del nuovo V8. A Defiance Operations in Ohio sono stati assegnati 47 milioni per le fusioni del blocco motore.

La cancellazione del programma per una Camaro solo elettrica ha evidentemente obbligato a riprendere in mano tutto il progetto, visto che anche il package e la carrozzeria di un Bev sono quasi completamente diverse rispetto ad un modello termico, per giunta prestazionale e tradizionale come la precedente sportiva made in Usa, che assieme alla Ford Mustang è stato (ed è ancora) uno dei modelli più amati.

Una problematica che rende incerta la data di uscita di questa settima generazione, peraltro molto attesa anche nel mondo delle competizioni Usa, visto che la Camaro è la grande protagonista - con le Ford e le Toyota - nelle gare della Serie Nascar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA