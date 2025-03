Bertone GB 110 sotto i riflettori del Dubai Boat Show 2025

La nuova Bertone - quella che dal 2022 è tornata ad operare nel settore dello stile, delle prestazioni e dell'esclusività grazie alla guida di Mauro e Jean-Franck Ricci - ha scelto per il debutto della GB110, il primo modello della nuova era del marchio il Dubai International Boat Show 2025. L'auto, va ricordato, era stata svelata nel Principato di Monaco nel giugno 2024.

L'hypercar Bertone, la cui produzione sarà limitata a sole 33 unità, è stata accolta con ammirazione il suo design all'avanguardia e per la promessa di prestazioni record, legata in questo caso alla presenza di un poderoso motore termico.





Il suo V10 biturbo da 5,2 litri, capace di erogare 1.124 Cv e 1.000 Nm di coppia offre al pilota che siede al volante della GB110 di accelerare da 0 a 300 km/h in soli 12,9 secondi e di raggiungere - dove non esistono divieti - i 350 km/h che sono però limitati elettronicamente.

Il debutto negli Emirati Arabi Uniti di questa esclusiva hypercar firmata Bertone è stato accolto con entusiasmo da collezionisti, operatori del settore e appassionati. L'evento, si legge nella nota, ha rafforzato l'eredità di innovazione di Bertone, con una chiara visione per il futuro che unisce tradizione e design rivoluzionario. Fondata da Giovanni Bertone nel 1912, la celebre Carrozzeria ha creato alcuni dei modelli più iconici della storia, fondendo arte con ingegneria ad alte prestazioni. Oggi, il marchio continua a spingere i confini dell'eccellenza automobilistica di lusso e produce veicoli in serie rigorosamente limitate per modello, assicurando che ogni auto sia un raro capolavoro da collezione.

