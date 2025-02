Prosegue sviluppo nuovo Bentley luxury urban suv elettrico

Nonostante i venti che soffiano in senso contrario sui modelli elettrici e sull'allargamento della loro offerta soprattutto nella fascia premium e luxury, Bentley sta portando avanti il programma di sviluppo del suo primo modello 100% a batteria, che - com'era stato anticipato con un teaser nello scorso novembre - apparterrà al segmento dei luxury urban suv.

La conferma arriva dai test invernali che la Casa di Crewe (che fa parte com'è noto del Gruppo Volkswagen) sta portando avanti con un muletto privo di mascheratura in quanto - ciò è possibile vista la piattaforma comune - la futura Bentley EV si nasconde sotto la carrozzeria di una Porsche Cayenne elettrica di imminente presentazione.

Va ricordato, infatti, che diversi modelli del Gruppo tedesco sfruttano la moderna piattaforma elettrica PPE, come la nuova Porsche Macan Electric, l'Audi Q6 e-Tron, l'Audi A6 e-Tron e la citata versione a batteria della Cayenne, il cui debutto - salvo ripensamenti - è fissato per il prossimo anno.

Come si può notare dalle immagini pubblicate dal sito specializzato Carscoops questa insolita Porsche-Bentley non presenta che minime differenze estetiche rispetto al modello di serie, probabilmente per ospitare una 'base' leggermente diversa nelle carreggiate e nelle dimensioni dei pneumatici.

Ma è proprio Carscoops (che ha ricostruito con un rendering anche il possibile aspetto definitivo) ha fornire la 'chiave' che conferma che l'auto fotografata nei test è una Bentley.

All'interno del Gruppo Volkswagen solo Bentley può immatricolare le proprie auto in prova nel Regno Unito.

E la targa DC24EKA, grazie ad un controllo effettuato da Carscoops alla DVLA (Driver and Vehicle Licencing Agency) conferma che si tratta di una registrazione effettuata a nome di Bentley nel luglio del 2024, specificando nella scheda che si tratta di un veicolo con zero emissioni di CO2 allo scarico.





