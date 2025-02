Kia EV4, l'elettrica si fa in due: berlina e cinque porte

Kia presenta EV4 all'Ev Day di Tarragona, e squaderna le carte. Un progetto per due vetture, una berlina e una hatchback, paradigma della strategia elettica del brand: una berlina, l'altra un nuovo concetto di auto familiare, cinque porte, unite da un design innovativo, tecnologia all'avanguardia e grande flessibilità.

La EV4 può contare su due varianti di batteria (58,3 kWh e 81,4 kWh), che offrono un'autonomia massima rispettivamente di 430 km e 630 km (590 per la hatchback). Il propulsore da 150 kW è in grado di coprire lo 0-100 km/h in 7,4 secondi.

Le linee sono quelle già tracciate con EV6, ma qui il salto in avanti è ulteriore. Profili per entrambe le versioni fortemente riconoscibili, linee muscolose, grande attenzione al coefficiente aerodinamico. Le due versioni guardano al mercato globale: la berlina più al mercato asiatico, la 5 porte a quello europeo (sarà costruita nel Vecchio Continente).



Grande attenzione al confort di guida, con un telaio rivisitato, sospensioni appositamente studiate e una geometria della trazione anteriore ideata per rendere la guida fluida e dinamica. Passo avanti anche per il sistema i-Pedal: giunto alla versione 3.0, permette una guida con un solo pedale ancora più semplice e che rende agevoli anche le manovre.

In termini di connettività, EV4 offre un display widescreen da 30 pollici, formato dagli schermi da 12,3 pollici, 5,3 pollici e 12,3 pollici, con servizi di streaming come YouTube e Netflix. La Digital Key 2.0 consente l'accesso remoto al veicolo. La vettura è anche dotata di un assistente AI e supporta la modalità Riposo e Teatro per offrire un'esperienza di intrattenimento avanzata.

Per quanto riguarda la sicurezza, l'EV4 è dotata di funzioni ADAS di ultima generazione, tra cui Highway Driving Assist 2 e Drive Wise. La carrozzeria è rinforzata, con l'obiettivo di ottenere valutazioni di sicurezza a cinque stelle.

Il design di EV4 unisce estetica e funzionalità. Il muso basso e la silhouette a coda lunga esprimono dinamismo, con il frontale che presenta il nuovo EV Tiger Face. Gli interni sono minimalisti e high-tech, con un'attenzione particolare alla praticità e al comfort. La versione GT-line ha elementi di design che conferiscono un aspetto più sportivo alla vettura.

Grande attenzione al comfort, allo spazio e alla praticità degli occupanti con caratteristiche particolari come il bracciolo girevole, la consolle scorrevole, ampio di seduta nella prima e nella seconda fila e un bagagliaio da 490 litri (435 litri per la hatchback).

La produzione della berlina EV4 inizierà a marzo in Corea del Sud, mentre la hatchback sarà prodotta in Slovacchia. La Kia EV4 sarà disponibile in Corea dal mese di marzo, con il lancio europeo previsto nella seconda metà dell'anno. Il listino partirà da circa 37mila euro

