Volvo ES90 pronta al debutto all'insegna degli 800 Volt

Con una ricarica più rapida e più autonomia di qualsiasi altro modello della famiglia, Volvo, con la nuova ES90 che sarà svelata nei prossimi giorni, garantisce 300 km in più con soli 10 minuti di ricarica e un'autonomia di 700 km. La nuova arrivata in casa volvo è basata sulla tecnologia a 800 Volt che le consente una maggiore autonomia e una ricarica più rapida di qualsiasi altra Volvo elettrica.

Il sistema elettrico a 800 Volt offre numerosi vantaggi, a cominciare dalla ricarica più rapida della batteria, ma anche i termini di migliori prestazioni complessive dell'auto elettrica e maggiore efficienza del sistema elettrico rispetto a un sistema a 400 Volt.

A questo si aggiungono un software di gestione della batteria e un hardware completamente nuovi e un design pensato per lasciare il segno. La ES90 può aggiungere 300 chilometri di percorrenza con soli 10 minuti di ricarica rapida presso stazioni da 350 kW e vanta un'autonomia fino a 700 chilometri secondo il ciclo WLTP.

Per raggiungere questo obiettivo è stata fondamentale la scelta di un sistema elettrico di ultima generazione. "La nostra tecnologia a 800V - ha spiegato Anders Bell, che di Volvo Cars è chief engineering & technology officer - costituisce un ulteriore e significativo aggiornamento tecnologico per i nostri clienti che si stanno orientando verso veicoli completamente elettrici. Questa tecnologia aumenta l'efficienza delle nostre auto elettriche, aiuta a ricaricare più velocemente la Volvo elettrica e ad andare più lontano con una singola carica".

Per realizzare il nuovo sistema a 800 Volt è stato aggiornato ogni componente dell'impianto elettrico per renderlo compatibile con gli 800 Volt. Le modifiche riguardano, tra l'altro, le celle della batteria, i motori elettrici, l'inverter, i sistemi di ricarica, di climatizzazione e termici.

Ciò comporta vantaggi in termini di ricarica, efficienza e prestazioni. Un sistema con una tensione più elevata consente di erogare più potenza (in kilowatt, o kW) e di ottenere una maggiore autonomia utilizzando la stessa corrente di un sistema a 400 Volt. In questo modo si genera meno calore e la batteria può essere caricata più velocemente, fino a 350 kW, senza sovraccaricare l'impianto elettrico.

La ES90 sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 5 marzo.



