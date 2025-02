70 anni di Alpine che rinnova la gamma di A110

Alpine compie 70 anni e celebra il traguardo rinnovando la gamma A110 con due nuove proposte. La prima delle due è la speciale A110 R 70, che sarà commercializzata in un numero limitato di 770 esemplari e segna la fine della produzione delle versioni R. La seconda novità si chiama A110 GTS. che da fa il suo debutto nel 2025 nel colore Bleu Paon, in serie limitata.

"Alpine compie 70 anni di passione, eccellenza e innovazione - ha commentato Philippe Krief, Ceo di Alpine - che intendiamo portare avanti per i prossimi 70 anni. Festeggeremo questo compleanno tutto l'anno, con i nostri clienti, club e appassionati di ieri, di oggi e di domani".

"Per celebrare questa ricorrenza - ha detto ancora Krief - la nostra iconica A110 sarà presentata in un'eccezionale edizione limitata, la A110 R 70. Fa parte della nuova gamma A110 che sarà disponibile nei prossimi 12 mesi, prima di passare il testimone alla futura A110 elettrica".

Nella livrea sportiva di A110 R 70 predomina il carbonio, presente dal cofano anteriore fino al lunotto posteriore, passando per il tetto e l'alettone posteriore. I cerchi da 18 pollici, anch'essi in carbonio, sono evidenziati da un bordo bianco. Il cuore di A110 R è il motore da 300 CV (215 kW) con una coppia di 340 Nm.

Il logo del 70° anniversario di Alpine sui parafanghi, sulle soglie delle portiere e sui poggiatesta, così come la targhetta numerata, ricordano quest'edizione limitata a 770 esemplari.

Infine, il monogramma della bandiera francese sul montante esterno e all'interno delle portiere rende omaggio alle origini di Alpine in questo anniversario.

La serie limitata A110 R 70 comprende anche una capsula tricolore di 3 x 70 esemplari. Viene proposta in tre tinte carrozzeria, ovvero Blue Caddy, Blanc Glacier e Rouge Sismique, in riferimento alla foto in cui Jean-Charles Rédélé scelse tre A106 tricolore per presentare ufficialmente la sua prima auto di serie con il logo del marchio appena creato nel 1955. I 770 esemplari dell'A110 R 70 saranno in vendita con un prezzo di listino di 124.800 euro. IVA inclusa.

La nuova versione A110 GTS sostituisce invece le versioni GT e S ed è basata sul telaio di A110 S, per una combinazione di sportività pura e comfort, sia su strada che in pista. Con questa versione, il catalogo Atelier si arricchisce di cinque nuovi colori carrozzeria come Bleu Paon, Orange Acropolis, due tonalità del catalogo Heritage, oltre a tre nuove tinte opache: Orange Acropolis Mat , Bleu Paon Mat e Gris Montebello Mat.

La nuova gamma A110 sarà ordinabile in Italia dall'inizio di marzo 2025, a partire da 66.300 euro, con il modello base A110 da 252 CV.







