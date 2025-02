Morgan, la nuova Supersport si svela l'11 marzo

Morgan si prepara a svelare la nuova vettura che andrà ad occupare il vertice della gamma e sarà denominata Supersport.

L'evento, in programma nella giornata dell'11 marzo, si svolgerà nelle iconiche officine contraddistinte dai mattoni rossi dell'azienda a Pickersleigh Road, che ospitano la produzione del brand sin dal 1914. Per rendere la presentazione disponibile ad un'ampia platea di appassionati, ci sarà lo streaming live sul sito web di Morgan, sul canale YouTube e sulle piattaforme dei social media ed il tutto sarà reso più interessante dall'intervento del proprietario del marchio Richard Hammond.

Un lancio simultaneo, invece, sarà ospitato al Louwman Museum nei Paesi Bassi.

Nel frattempo, online sono state divulgate, dal mese di gennaio, le foto di un prototipo camuffato del modello precedentemente, e la casa inglese ha confermato che la nuova Morgan Supersport sarà costruita su una nuova piattaforma in alluminio denominata CXV, spinta da un motore a sei cilindri Bmw sovralimentato, e potrà contare su di un'estetica più contemporanea contraddistinta da forme più aerodinamiche.



