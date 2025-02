Bmw M4 CS Edition VR46, dedicata a Valentino Rossi

Una versione speciale della Bmw M4, la CS Edition VR46, sarà realizzata in due varianti denominate, rispettivamente, Sport e Style, entrambe costruite in un numero limitato di 46 esemplari, grazie alla collaborazione di Valentino Rossi, che ha da poco compiuto 46 anni. Si tratta di due vetture che celebrano la leggenda del motociclismo impegnato nel Wec con la M4 del team WRT nella classe LMGT3.

Caratterizzate da diversi elementi in fibra di carbonio per la carrozzeria, e dal tetto in plastica rinforzata con fibra di carbonio, si distinguono per la veste cromatica, con la Sport in livrea Marina Bay Blue metallizzato ed il numero 46 sulle fiancate nel più scuro Tanzanite Blue metallizzato; mentre la Style mette in evidenza una verniciatura Frozen Tanzanite Blue metallizzato opaco, e sfoggia il numero 46 in Frozen Marina Bay Blue metallizzato. Non mancano i richiami al giallo brillante presente nella vettura del "Dottore" e nelle livree delle moto che ne hanno contraddistinto la carriera, che si estendono anche all'abitacolo mediante cuciture e punto zero sul volante.





Inoltre, sul tunnel centrale c'è il badge 1 di 46 che sottolinea la rarità di queste vetture realizzate in serie limitata.

Sotto il cofano il 3.0 TwinPower Turbo può contare sull'aumento della pressione di sovralimentazione massima dei due turbocompressori fino a 2,1 bar, per una potenza che arriva a 550 CV.

Non mancano una trasmissione M Steptronic ad otto velocità, il sistema di trazione integrale intelligente M xDrive e l'Active M Differential, per gestire una quantitativo di cavalli in grado di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi, da 0 a 200 km/h 10,8 secondi, e di farle raggiungere una velocità massima, limitata elettronicamente, di 302 km/h.

Acquistando una di queste M4 CS Edition VR46, infine, è possibile incontrare il campione di Tavullia presso il VR46 Motor Ranch e prendere parte ad una Bmw M Driving Experience presso il circuito di Misano.

