Nissan Ariya Nismo, il crossover a batteria diventa sportivo

L'Ariya si rivolge alla clientela sportiva di Nissan con la versione Nismo, che attinge dalla Formula E per offrire una dinamica 100% elettrica coinvolgente e sostenibile. Si distingue dalle altre varianti del crossover giapponese a batteria, per via di un'estetica dedicata, che annovera elementi aerodinamici e quel tocco di rosso che ne sottolinea il carattere.





Nel frontale balza subito all'occhio il paraurti anteriore rivisto ed il nuovo splitter decisamente pronunciato. La cura aerodinamica continua nella fiancata, con gli elementi sottoporta, mentre la vista posteriore si arricchisce di un ulteriore spoiler oltre a quello presente sul lunotto, e di un profilo estrattore che rappresenta un richiamo al mondo racing.

Il tutto si traduce in un coefficiente di portanza ridotto del 40%. Completano il quadro esterno gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV montati su cerchi esclusivi ENKEI "MAT Process" da 20 pollici realizzati in alluminio fuso.

Anche l'abitacolo evidenzia il lato sportivo della Ariya Nismo attraverso sedili sportivi ed il volante con il punto zero di colore rosso, una tonalità che ritroviamo sulle tante cuciture di un ambiente in cui spiccano gli inserti in legno scuro, l'illuminazione rossa ANDON ed il logo Nismo al centro della plancia con il pulsante d'accensione, anch'esso di colore rosso.

Al volante, nel corso della nostra presa di contatto avvenuta nella zona dei Castelli Romani, le prime impressioni hanno rivelato un assetto pensato per esaltare la prestazione, e per sfruttare al meglio i 435 CV ed i 600 Nm di coppia massima erogati dai due motori elettrici montanti, rispettivamente, sull'asse anteriore e posteriore, mediante i quali viene gestita la trazione integrale e-4ORCE. La coppia è subito disponibile alle ruote e l'accelerazione è bruciante, con un tempo per scattare da 0 a 100 km/h di 5 secondi netti, ed una ripresa da 80 a 120 km/h che avviene in 2,4 secondi.

L'erogazione però appare lineare, simile nella curva di coppia a quella di un'auto termica, e con la modalità Nismo inserita è accompagnata da un sound tipico. Con una potenza che agisce per il 60% sul posteriore e per il 40% all'anteriore, in curva si percepisce una maggiore agilità rispetto al modello "standard", senza contare che la stabilità è stata incrementata, visto che la capacità di mantenere la traiettoria è stata migliorata del 12%. Merito delle nuove sospensioni, che possono contare su stabilizzatori, molle e ammortizzatori modificati, ed offrono maggiore equilibrio e controllo in ogni condizione di guida; oltre che di uno sterzo più diretto al crescere della velocità. In fase di frenata poi, la nuova funzione i-Booster, sfrutta una nuova messa a punto della rigenerazione, per offrire rallentamenti più rapidi e significativi.

In Italia, l'Ariya Nismo, che promette 417 km di autonomia con la sua batteria da 87 kWh, è disponibile solamente con un unico ed esclusivo colore denominato Nismo Stealth Grey, ad un prezzo di partenza fissato a 53.850 euro.



