Nissan X-Trail mild hybrid, l'alternativa intelligente

La famiglia di Nissan X-Trail si amplia con l'arrivo della variante mild hybrid, una versione che rappresenta un'alternativa al modello spinto dal powertrain e-Power, dal quale riprende il motore termico sostenibile e all'avanguardia.

Il prezzo di partenza di 31.800 euro la rende più accessibile ed allarga la platea della clientela di questo crossover capace di ospitare fino a 7 persone. Ampio, con una lunghezza di 4,68 metri, X-Trail presenta un'estetica che la distingue da Qashqai, rispetto al quale ha un'identità propria, che si evince attraverso i gruppi ottici sdoppiati all'anteriore, una fiancata robusta e rassicurante, ed una vista posteriore in cui spicca il taglio dei fari che si estendono dalla base del lunotto ai passaruota. Sotto pelle troviamo l'unità a benzina da 1,5 litri che eroga 163 CV e 300 Nm di coppia massima forte del rapporto di compressione variabile, da un minimo di 8:1 ad un massimo di 14:1, per ottimizzare prestazioni o efficienza, a seconda che si guidi con piglio sportivo o in maniera fluida e rilassata. Un powertrain associato ad un sistema mild hybrid che interviene nelle ripartenze e in quelle fasi in cui il motore termico viene impegnato maggiormente, al fine di ridurre i consumi. Questi sono nell'ordine dei 7l/100 km, come rilevato nella nostra presa di contatto, in occasione del media test-drive avvenuto nel territorio dei Castelli Romani. Comoda e spigliata nella dinamica, grazie ad un assetto ben studiato, questa vettura sfrutta una trasmissione CVT che simula un cambio automatico tradizionale, e che può essere gestita anche attraverso le palette dietro il volante.





Con il MY 24, inoltre, X-Trail ha guadagnato una frenata automatica d'emergenza con un sistema di rilevamento più efficace; l'avviso di superamento della velocità massima consentita visivo e acustico; il sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore; e quello di avviso e prevenzione dell'abbandono involontario della corsia di marcia che interviene oltre i 60 km/h.

Proposto nelle versioni Acenta, N-Connecta, e Tekna, con 5 o 7 posti, e trazione 2WD, X-Trail mild hybrid già dalla variante di ingresso offre un nuovo quadro strumenti Full tft da 12,3 pollici, la tecnologia Easy Access, il caricatore wireless per lo smartphone ed i cerchi in lega da 18 pollici con un nuovo disegno. La versione N-Connecta, aggiunge il sistema di assistenza alla guida ProPILOT con Navi-Link, l'apertura elettronica del bagagliaio, anche con il kick sensor ed il collegamento in wireless per Apple CarPlay ed Android Auto.

Mentre la più ricca Tekna sfoggia l'Intelligent Rear View Mirror, che trasforma lo specchietto retrovisore interno in un display ed i cerchi in lega da 19 pollici dal design rinnovato.

In ogni caso, l'abitacolo offre spazio in abbondanza sia nella zona anteriore che in quella posteriore, mentre il bagagliaio, da 575 litri con 5 posti in uso, può arrivare fino a 1396 litri per caricare di tutto.



