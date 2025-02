Rolls-Royce Black Badge Spectre, la più potente di sempre

Si chiama Rolls-Royce Black Badge Spectre la vettura più potente nella storia del brand inglese, capace di erogare 659 CV e ben 1075 Nm di coppia. Premendo il pulsante Infinity ∞ sul volante, tutti i cavalli sono subito disponibili e garantiscono una risposta vivace e diretta al comando dell'acceleratore. Nel contempo, i quadranti diventano più vivaci sottolineando il cambiamento del carattere in corso.





Con la modalità Spirited, invece, la partenza da fermo diventa esplosiva, attivando tutti i 1075 Nm di coppia; così, si toccano i 96 km/h in 4,1 secondi.

Per fronteggiare l'incremento delle prestazioni è stato aumentato il peso dello sterzo, ridotto il rollio, e gli ammortizzatori sono stati tarati per renderla più composta sia in accelerazione che in decelerazione.

La vettura è stata concessa in anteprima, a fronte di un accordo di riservatezza, ad un gruppo selezionato di clienti, che hanno apprezzato le specifiche dell'auto sviluppata in base al loro stile di guida.

Presentata nella nuova livrea Vapour Violet, la Black Badge Spectre presenta dei cerchi dal design a 5 razze e dalla misura di 23 pollici, elementi scuri al posto delle cromature e, all'interno, il motivo dell'infinito ripreso sia sulla plancia che tra le sedute posteriori.

