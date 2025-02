Opel Mokka guadagna in appeal e fruibilità con il restyling

Rivista nello stile, nella guidabilità e nella tecnologia di bordo, con un'offerta di propulsori e potenze più razionale, Opel Mokka m.y. 2025 promette una migliore fruibilità quotidiana, almeno a giudicare dalle impressioni di guida rilevate nel corso del btest stampa internazionale effettuato in Spagna.

Nella versione elettrica da 156 Cv, accreditata di percorrenze medie di 403 km per pieno di elettroni, l'unica a batterie rimasta in listino dopo l'addio della 136 Cv, la B Suv teutonica si rivela scattante e confortevole da guidare. Sulle strade ricche di curve e di saliscendi della più grande delle isole Balerari, si è dimostrata sempre a suo agio, confermandosi nella variante a batterie rilassante da condurre anche nel traffico urbano, suo ambiente prediletto.

Oltre che con la "spina", il rinnovato modello della Casa del Fulmine continua a essere proposto con il turbo benzina 1.2 da 130 Cv e nella variante ibrida a 48 Volt da 136 Cv che abbina allo stesso motore 3 cilindri anche un'unità elettrica da 28 Cv e che con il model year porta al debutto un nuovo cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti.

Caratterizzato da una forte presenza di dettagli color nero, il restyling sfoggia sul musetto il logo del Fulmine in "black", nel solco dei dettami del brand che vogliono l'abbandono delle cromature per motivazioni ambientali. La mascherina di impostazione comune agli altri attuali modelli di Rüsselsheim, è accompagnata dai proiettori hi-tech Intellilux, a richiesta ottenibili con matrice di Led, per un'eccellente visibilità notturna.

Immutata nelle dimensioni esterne, quest'aggiornamento misura 4,15 metri di lunghezza, 1.787 mm di larghezza e 1.515 di altezza. Omologata per cinque persone, vanta un bagagliaio con capacità di 1.105 litri per le proposte con motore a combustione interna e di 1.060 litri per quella elettrica che sulla bilancia fa segnare 1.615 kg, solo 253 kg in più dell'ibrida.

In listino in Italia da 36.700 euro, Mokka Electric monta una batteria da 54 kWh che può essere ricaricata all'80% in circa 27 minuti utilizzando le colonnine rapide CC. Il suo propulsore da 156 Cv di potenza massima è in grado di erogare quasi istantaneamente sino a 260 Nm di coppia. Due valori che, insieme al peso relativamente contenuto, permettono a questa sorniona vettura compatta di scattare da 0 a 100 km/h in appena 9 secondi e di raggiungere abbastanza agevolmente i 150 km/h di velocità massima (limitata elettronicamente).

Basta uno sguardo a bordo della nuova arrivata made in France (viene assemblata nell'impianto di Poissy), per notare il lavoro di ammodernamento compiuto dai progettisti tedeschi per renderne più sfizioso l'abitacolo. Il cruscotto digitale da 10" che può trasformarsi in una maxi mappa di navigazione assistita, si apprezza per la chiarezza. A centro plancia spicca il sistema di infotainment, con schermo anch'esso da 10 pollici, collegato sulle versioni top di gamma a una telecamera posteriore di tipo HD che assicura una buona visione del retro vettura a 180 gradi, anche di notte. Dotato di connessione senza fili per il telefonino, l'impianto multimediale sfrutta anche il riconoscimento vocale e l'intelligenza artificiale di ChatGpt per assecondare al meglio le richieste e le curiosità di guidatore e passeggeri. Nuova è poi la forma del volante, appiattito sulla parte superiore e inferiore, come per altri modelli del brand e del Gruppo Stellantis.

Già ordinabile in Italia, la rinnovata Mokka viene proposta nel nostro Paese con prezzi che partono dai 26.200 euro della variante da 130 Cv con motore 3 cilindri benzina. La Hybrid a 48 Volt parte, invece, da 29.700 euro. Per l'alimentazione elettrica pura sono, appunto, richiesti 7.000 euro in più. Due livelli di allestimento, l'interessante e già appagante Edition e lo sportivo Gs, più caro di 1.500 euro e che, tra l'altro, include la carrozzeria bicolore con tetto nero e i cerchi in lega da 18 pollici anziché quelli in acciaio da 16".



