Nuova Mini Cooper Cabrio è piacere di guida all'aria aperta

Si scrive 'Always Open' e si dice Mini Cooper Cabrio, al debutto con la sua nuova generazione.





Chiamata a completare l'attuale famiglia Mini, punta sempre sul divertimento alla guida, anche con il vento tra i capelli, grazie al soft top pieghevole che si apre in modo completamente automatico in soli 18 secondi.

Abbiamo provato la quattro posti open-top tra Bologna e Modena in una fredda giornata di febbraio, quasi a voler simulare il clima dell'Oxfordshire, proprio dove la Mini nasce e dove il concetto di cabrio non è solo una questione estiva. Un buon equipaggiamento invernale, un veloce gesto per aprire il tetto e si parte.

"La nostra Nuova Mini Cooper Cabrio offre un divertimento di guida inconfondibile e caratteristico - ha commentato Stefan Richmann, responsabile del marchio Mini - unito a una libertà senza limiti e a grandi emozioni. Il design iconico combinato con la tecnologia moderna e la connettività rendono questa vettura un'esperienza impareggiabile".

Quanto sole, o vento, far passare dal tetto, dipende da quanto si è pronti ad affrontare una pura cabrio, anche con moderazione. Il soft top completamente automatico, infatti, può essere aperto in due modi: come un tetto apribile o completamente retratto.

Per misurare in tempo reale l'utilizzo dell'auto con la capote abbassata, Mini utilizza nuovamente l'Always Open Timer. Sul Display Oled si può infatti vedere il tempo di viaggio percorso con il soft-top aperto, per un'ideale gara con se stessi sull'uso più adatto ad una cabrio che si rispetti.

La capote completamente automatica può essere attivata con la semplice pressione di un pulsante e può essere ritirata completamente fino a una velocità di 30 km/h. Quando la capote è chiusa, è possibile utilizzare in qualsiasi momento la funzione di tetto apribile con una lunghezza di apertura fino a 40 centimetri.

A moderare l'effetto dell'aria a capote abbassata, ci pensa un deflettore del vento tra l'abitacolo e la parte posteriore che ottimizza il flusso d'aria per tutti e quattro i sedili. Sul fronte delle motorizzazioni, invece, la nuova Mini Cooper Cabrio è disponibile con tre avanzati motori a benzina da due litri, tutti a quattro cilindri.

Il modello base è la Mini Cooper Cabrio C, con una potenza di 120 kW/163 CV, coppia massima di 250 Nm e accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. La velocità massima è di 220 km/h. La Cooper Cabrio S ad alte prestazioni ha invece una potenza di 150 kW/204 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi con una coppia massima di 300 Nm. La velocità massima è di 237 km/h.

Oltre a queste due varianti, non poteva mancare il modello John Cooper Works, orientato alle pure prestazioni, che punta sulla sportività e sul massimo piacere di guida, anche in versione 'scoperta'. Sul fronte del design, le proporzioni compatte, gli sbalzi corti e le ruote più grandi da 620 mm di diametro, puntano ad una grande manovrabilità per il massimo divertimento di guida.

La capote è di serie in tessuto in nero e, tramite optional, con il design Union Jack in grigio, come omaggio alle origini britanniche del marchio. I prezzi partono dai 32.900 euro della versione C 'Classic' e arrivano ai 43900 euro della John Cooper Works.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA